Посещение Гатчинского парка – только по QR-коду

Все
5 входных групп (Арсенальное каре, Типография, Берёзовые ворота, Ферма, улица
Нестерова) теперь оборудованы сканерами для считывания QR-кодов, сообщает
пресс-служба ГМЗ «Гатчина».
С 20 сентября 2021 года для посещения Дворцового парка нужно получить бесплатный билет для каждого гостя музея-заповедника «Гатчина».
Бесплатные билеты можно оформить заранее на сайте gatchinapalace.ru. Также на сайте доступны абонементы для многократного прохода. Билеты и абонементы с QR-кодами приходят на электронную почту посетителя музея. Распечатывать билет либо абонемент не обязательно: сканеры, установленные перед турникетами, считывают код с экрана смартфона.
На
каждой входной группе установлены автоматы универсальной электронной системы, в
которых также можно оформить бесплатный билет с QR-кодом для прохода в
Дворцовый парк и выхода из него.
С 20
по 22 сентября система работает с 10:00 до 18:00. Вход в парк – с 6:00 до
22:00.
С 23
сентября система функционирует в режиме работы парка: с 6:00 до 22:00.
Нововведение
в официальном сообщение ГМЗ «Гатчина» объясняется тем, что современная
многофункциональная система контроля и управления доступом на музейные объекты
позволяет автоматизировать контроль прохода на все объекты музея-заповедника
(дворцы, павильоны, парки) по билетам, чекам, картам, мобильным телефонам,
QR-кодам, и, кроме того, увеличит количество бесконтактных проходов, что
особенно актуально в периоды повышенной заболеваемости вирусными инфекциями.
Система также позволяет обобщать и анализировать в режиме реального времени
актуальные статистические данные и при необходимости перенаправлять потоки
посетителей.