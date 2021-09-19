Посещение Гатчинского парка – только по QR-коду

Все 5 входных групп (Арсенальное каре, Типография, Берёзовые ворота, Ферма, улица Нестерова) теперь оборудованы сканерами для считывания QR-кодов, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».

С 20 сентября 2021 года для посещения Дворцового парка нужно получить бесплатный билет для каждого гостя музея-заповедника «Гатчина».

Бесплатные билеты можно оформить заранее на сайте gatchinapalace.ru. Также на сайте доступны абонементы для многократного прохода. Билеты и абонементы с QR-кодами приходят на электронную почту посетителя музея. Распечатывать билет либо абонемент не обязательно: сканеры, установленные перед турникетами, считывают код с экрана смартфона.

На каждой входной группе установлены автоматы универсальной электронной системы, в которых также можно оформить бесплатный билет с QR-кодом для прохода в Дворцовый парк и выхода из него.

С 20 по 22 сентября система работает с 10:00 до 18:00. Вход в парк – с 6:00 до 22:00.

С 23 сентября система функционирует в режиме работы парка: с 6:00 до 22:00.

Нововведение в официальном сообщение ГМЗ «Гатчина» объясняется тем, что современная многофункциональная система контроля и управления доступом на музейные объекты позволяет автоматизировать контроль прохода на все объекты музея-заповедника (дворцы, павильоны, парки) по билетам, чекам, картам, мобильным телефонам, QR-кодам, и, кроме того, увеличит количество бесконтактных проходов, что особенно актуально в периоды повышенной заболеваемости вирусными инфекциями. Система также позволяет обобщать и анализировать в режиме реального времени актуальные статистические данные и при необходимости перенаправлять потоки посетителей.