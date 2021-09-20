Грибникам рассказали о правильном поведении в лесу

В этом году сотрудники пожарной инспекции города
Гатчины не остались в стороне от «зелёного» праздника и внесли свою лепту в
дело защиты лесов. Инспектора и дознаватели провели профилактическую работу с
грибниками, напомнив о том, что, выполняя несложные правила пожарной безопасности,
можно сохранить природу и не допустить масштабного бедствия.
Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на
долгое время территорию. А начинаются они подчас из-за нарушения правил
поведения в лесу.
- Оброненный окурок, брошенная после пикника стеклянная
посуда и непотушенный костёр — всё это потенциальные источники пожара, -
подчёркивает дознаватель Григорий Черемных.
Пользуясь случаем, Григорий
Раифович напомнил любителям «тихой охоты» о том, как вести себя, если
заблудился в лесу. Прежде всего, надо остановиться и сосредоточиться, вспомнив
последнюю примету на знакомой части пути, знакомые ориентиры – железную дорогу
или шоссе. При отсутствии знакомых ориентиров и дорог надо выходить к воде и
идти вниз по течению. Ручей выведет к реке, а река - к людям.
По окончании беседы
представитель надзорного ведомства пожелал удачной «охоты» и никогда не
столкнуться с такой бедой как лесной пожар.
ОНДиПР Гатчинского района