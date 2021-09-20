Грибникам рассказали о правильном поведении в лесу

В этом году сотрудники пожарной инспекции города Гатчины не остались в стороне от «зелёного» праздника и внесли свою лепту в дело защиты лесов. Инспектора и дознаватели провели профилактическую работу с грибниками, напомнив о том, что, выполняя несложные правила пожарной безопасности, можно сохранить природу и не допустить масштабного бедствия.

Лесные пожары оставляют после себя опустошенную на долгое время территорию. А начинаются они подчас из-за нарушения правил поведения в лесу.

- Оброненный окурок, брошенная после пикника стеклянная посуда и непотушенный костёр — всё это потенциальные источники пожара, - подчёркивает дознаватель Григорий Черемных.

Пользуясь случаем, Григорий Раифович напомнил любителям «тихой охоты» о том, как вести себя, если заблудился в лесу. Прежде всего, надо остановиться и сосредоточиться, вспомнив последнюю примету на знакомой части пути, знакомые ориентиры – железную дорогу или шоссе. При отсутствии знакомых ориентиров и дорог надо выходить к воде и идти вниз по течению. Ручей выведет к реке, а река - к людям.

По окончании беседы представитель надзорного ведомства пожелал удачной «охоты» и никогда не столкнуться с такой бедой как лесной пожар.

ОНДиПР Гатчинского района