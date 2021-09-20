Итоги выборов – стали известны имена победителей

- Мы находимся в стадии
завершения подсчета. На 12 часов дня было обработано почти 96 % итоговых протоколов.
В выборах в Госдуму приняли участие 581748 человек – это 44,29% избирателей,
внесенных в списки, - сказал Михаил Лебединский.
Подавляющее большинство
победителей в одномандатных округах – кандидаты от «Единой России».
Победители выборов в
Госдуму РФ:
- 111-й Всеволожский
округ – Светлана Журова, 41,91% голосов;
- 112-й Кингисеппский
округ – Сергей Яхнюк, 40,05% голосов;
- 113-й Волховский
округ – Сергей Петров – 40,84% голосов.
Сотые доли процентов
голосов еще пока уточняются, поскольку подсчет не закончен, но картина ясна.
По федеральным спискам
партия «Единая Россия» в Ленинградской области получила максимум – 42,55%. На
втором месте – КПРФ – 18,51%. За партию «Справедливая Россия» проголосовало
9,92% избирателей, за ЛДПР – 8,46%, за партию «Новые люди» – 6,71%.
Подведены предварительные
результаты выборов в Законодательное собрание Ленинградской области –
обработано 96,5% протоколов. В выборах приняли участие 43,38% внесенных в
списки избирателей. Наибольшее число голосов получил общеобластной список
кандидатов партии «Единая Россия» – 45,96%. За КПРФ проголосовало 20,81%, за
«Справедливую Россию» – 15,41%, за ЛДПР – 10,75%, за «Яблоко» – 3,17%.
По одномандатным округам от Гатчины и района в победители вышли Александр Русских, Людмила Тептина и Татьяна Бездетко. Все – представители партии «Единая Россия», действующие депутаты областного парламента.
В целом по Ленинградской области предварительный список победителей по одномандатным округам следующий:
Выборгский
избирательный округ №1 – Михаил Макаров (ЕР).
Каменногорский
избирательный округ №2 – Олег Петров (ЕР).
Рощинский
избирательный округ №3– Павел Коржавых (ЕР).
Приозерский
избирательный округ №4 – Светлана Потапова (ЕР).
Сертоловский
избирательный округ №5- Алексей Махотин (ЕР).
Токсовский
избирательный округ №6– Александр Рязанов (ЕР).
Всеволожский
избирательный округ №7 – Александр Матвеев (ЕР).
Заневский
избирательный округ №8 – Саяд Алиев (ЕР).
Кировский
избирательный округ №9 – Михаил Коломыцев (ЕР).
Волховский
избирательный округ №10 – Александр Смирнов (СР).
Свирский
избирательный округ №11 – Сергей Бебенин (ЕР).
Бокситогорский
избирательный округ №12 – Николай Пустотин (ЕР).
Тихвинский
избирательный округ №13 – Александр Петров (ЕР).
Киришский
избирательный округ №14 – Татьяна Тюрина (ЕР).
Тосненский
избирательный округ №15 – Виктор Захаров (ЕР).
Никольский
избирательный округ №16 – Родион Ким (ЕР).
Коммунарский
избирательный округ №17 – Александр Русских (ЕР).
Сиверский
избирательный округ №18 - Людмила Тептина (ЕР).
Гатчинский
избирательный округ №19 - Татьяна Бездетко (ЕР).
Ломоносовский
избирательный округ №20 - Станислав Еремеев (ЕР).
Сосновоборский
избирательный округ №21– Иван Апостолевский (КПРФ).
Волосовско-Сланцевский
избирательный округ №22 – Вадим Густов (ЕР).
Лужский
избирательный округ №23 – Никита Коваль (ЕР).
Кингисеппский
избирательный округ №24 – Дмитрий Ворновских (ЕР).
Бугровский избирательный округ №25 – Вадим Будеев (КПРФ).
Кто из гатчинских кандидатов пройдет по спискам партии, пока неизвестно.
Фото из архива ГП