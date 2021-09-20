Итоги выборов – стали известны имена победителей

- Мы находимся в стадии завершения подсчета. На 12 часов дня было обработано почти 96 % итоговых протоколов. В выборах в Госдуму приняли участие 581748 человек – это 44,29% избирателей, внесенных в списки, - сказал Михаил Лебединский.

Подавляющее большинство победителей в одномандатных округах – кандидаты от «Единой России».

Победители выборов в Госдуму РФ:

- 111-й Всеволожский округ – Светлана Журова, 41,91% голосов;

- 112-й Кингисеппский округ – Сергей Яхнюк, 40,05% голосов;

- 113-й Волховский округ – Сергей Петров – 40,84% голосов.

Сотые доли процентов голосов еще пока уточняются, поскольку подсчет не закончен, но картина ясна.

По федеральным спискам партия «Единая Россия» в Ленинградской области получила максимум – 42,55%. На втором месте – КПРФ – 18,51%. За партию «Справедливая Россия» проголосовало 9,92% избирателей, за ЛДПР – 8,46%, за партию «Новые люди» – 6,71%.

Подведены предварительные результаты выборов в Законодательное собрание Ленинградской области – обработано 96,5% протоколов. В выборах приняли участие 43,38% внесенных в списки избирателей. Наибольшее число голосов получил общеобластной список кандидатов партии «Единая Россия» – 45,96%. За КПРФ проголосовало 20,81%, за «Справедливую Россию» – 15,41%, за ЛДПР – 10,75%, за «Яблоко» – 3,17%.

По одномандатным округам от Гатчины и района в победители вышли Александр Русских, Людмила Тептина и Татьяна Бездетко. Все – представители партии «Единая Россия», действующие депутаты областного парламента.





В целом по Ленинградской области предварительный список победителей по одномандатным округам следующий:

Выборгский избирательный округ №1 – Михаил Макаров (ЕР).

Каменногорский избирательный округ №2 – Олег Петров (ЕР).

Рощинский избирательный округ №3– Павел Коржавых (ЕР).

Приозерский избирательный округ №4 – Светлана Потапова (ЕР).

Сертоловский избирательный округ №5- Алексей Махотин (ЕР).

Токсовский избирательный округ №6– Александр Рязанов (ЕР).

Всеволожский избирательный округ №7 – Александр Матвеев (ЕР).

Заневский избирательный округ №8 – Саяд Алиев (ЕР).

Кировский избирательный округ №9 – Михаил Коломыцев (ЕР).

Волховский избирательный округ №10 – Александр Смирнов (СР).

Свирский избирательный округ №11 – Сергей Бебенин (ЕР).

Бокситогорский избирательный округ №12 – Николай Пустотин (ЕР).

Тихвинский избирательный округ №13 – Александр Петров (ЕР).

Киришский избирательный округ №14 – Татьяна Тюрина (ЕР).

Тосненский избирательный округ №15 – Виктор Захаров (ЕР).

Никольский избирательный округ №16 – Родион Ким (ЕР).

Коммунарский избирательный округ №17 – Александр Русских (ЕР).

Сиверский избирательный округ №18 - Людмила Тептина (ЕР).

Гатчинский избирательный округ №19 - Татьяна Бездетко (ЕР).

Ломоносовский избирательный округ №20 - Станислав Еремеев (ЕР).

Сосновоборский избирательный округ №21– Иван Апостолевский (КПРФ).

Волосовско-Сланцевский избирательный округ №22 – Вадим Густов (ЕР).

Лужский избирательный округ №23 – Никита Коваль (ЕР).

Кингисеппский избирательный округ №24 – Дмитрий Ворновских (ЕР).

Бугровский избирательный округ №25 – Вадим Будеев (КПРФ).





Кто из гатчинских кандидатов пройдет по спискам партии, пока неизвестно.





Фото из архива ГП