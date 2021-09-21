Участниками фотокросса стали 20 команд, которым предложили три задания: «Вот это ГОРОД!», «В потоке СОБЫТИЙ» и портрет на тему «ВЗГЛЯД».

Старт конкурса был дан в полдень 19 сентября в сквере на улице Достоевского. За три часа команды должны были сделать тематические фотокадры на оценку жюри.

В конкурсную комиссию вошли заместитель директора Центра компетенций Ленинградской области Елизавета Гречухина, режиссер короткометражного кино, актер, один из организаторов Купринского фестиваля Александр Маврин, руководитель центра творческого развития «Доброслава» Маргарита Кириллова. Секретарем фотокросса выступил Александр Почечуев.

Жюри оценивало работы участников по трем критериям: соответствие и раскрытие темы (максимально 5 баллов), оригинальность идеи (максимально 3 балла), техника исполнения (максимально 2 балла).

По итогам конкурса в категории «Вот это ГОРОД!» победителем стала команда «Морковный сок», второе место заняли представители команды «Три поколения», третье место жюри присудило команде «Светлячки».

Лучший портрет на тему «ВЗГЛЯД» сделала команда «Вспышка», второе место заняла команда «Терра инкогнита», на третьем месте – команда Fotomonstry lovers.

Тему «В потоке СОБЫТИЙ» лучше всего раскрыли участники команды «Аборигены с берегов Пильны», на втором месте – команда «220», третье место заняла команда «Супер-звезды».

Победители в номинациях получили от районного спорткомитета сертификаты на посещение ресторана грузинской кухни «Пхали Хинкали» номиналом две тысяч рублей. Участники, занявшие второе место, были награждены сертификатами спортивного магазина «Спортмастер» номиналом 1500 рублей. Бронзовые призеры получили сертификаты сети пекарен «Цех 85» номиналом одна тысяча рублей.

Специальные призы и подарки от интернет-провайдера «Астра-Ореол» получили победителей осеннего фотокросса, а также команды «Капитан Каланхоэ» и «Птичка».





Фото победителей фотокросса