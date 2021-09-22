Гатчинские ребята в числе победителей чемпионата по роуп скиппингу

Всего в соревнованиях
приняли участие 567 ребят и их родителей. Об успешности проекта говорит его
выход на Россию. Свои видео прислали участники из Омска, Ульяновска, Кемерово.
Награждение победителей
состоится в октябре в рамках регионального спортивного фестиваля РДШ.
Среди победителей - гатчинцы: шестилетний
Алексей Сухов, воспитанник детского сада №9 (команда «Рябинки»), Иван Марченко
- учащийся Сиверской гимназии и Алина Васильченко - первоклассница Большеколпанской
школы.
Соревнования проводились
при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, ГБУ ДО «Центр «Ладога», регионального отделения РДШ Ленинградской
области и при технической поддержке РФСОО «Федерация роуп скиппинга (спортивной
скакалке) Санкт-Петербурга».