Гатчинские ребята в числе победителей чемпионата по роуп скиппингу

Гатчинские ребята в числе победителей чемпионата по роуп скиппингу

В Центре «Ладога» подвели итоги онлайн соревнования Ленинградской области по роуп скиппингу ― спортивной скакалке ― «Чемпион среди нас». Имена победителей в 11 номинациях по видеосвязи объявила главный идейный вдохновитель проекта, олимпийская чемпионка, чемпионка мира по конькобежному спорту Светлана Журова.

Рубрики : Спорт     22 Sep 2021

Всего в соревнованиях приняли участие 567 ребят и их родителей. Об успешности проекта говорит его выход на Россию. Свои видео прислали участники из Омска, Ульяновска, Кемерово.

Награждение победителей состоится в октябре в рамках регионального спортивного фестиваля РДШ.

Среди победителей - гатчинцы: шестилетний Алексей Сухов, воспитанник детского сада №9 (команда «Рябинки»), Иван Марченко - учащийся Сиверской гимназии и Алина Васильченко - первоклассница Большеколпанской школы.

Соревнования проводились при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, ГБУ ДО «Центр «Ладога», регионального отделения РДШ Ленинградской области и при технической поддержке РФСОО «Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалке) Санкт-Петербурга».

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