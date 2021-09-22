Инвестиции – в Гатчинский район

«Инвестиции в развитие
производства мебельных деталей подтверждает тот факт, что наши предприятия этой
отрасли восстановились после непростого года, когда отмечалось снижение спроса
на мебель. Сегодня предприятие готово не только к расширению, но и к выходу на
экспорт. Наш областной завод работает с крупными производителями мебели в
России, и зарекомендовал себя как надежный партнер, ведь здесь важная каждая
деталь», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Предприятие будет
расширяться на своей действующей площадке в деревне Куровицы Сиверского
городского поселения. Объем инвестиций составит 200 млн рублей. В частности,
производственные площади будут увеличены более чем на 4000 кв.м, оптимизированы
технологические цепочки, автоматизирован ряд производственных процессов,
организовать серийные заказы для крупных производителей мебели, а также
производство на склад для интернет-торговли и экспорта. В целом, за счет
инвестиций в модернизацию компания планирует увеличить выручку на 40-50%,
создать 35 новых рабочих мест и заявить продукцию на международном рынке.
Проект находится на
сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.