Золотая победа клуба «Ярс»

В личном зачете победителями в своих группах стали Александр Агалаков, Егор Васильев, Денис Горбатов, Вадим Иванов, Георгий Икаев, Егор Коршунов, Александр Окунев, Тигран Осипян, Александр Требунских.

Серебро завоевали Роман Васильев, Тамерлан Гумеров, Алексей Гумовский, Артём Лукашёв, Фёдор Шипулин, Никита Понкратов, Богдан Стенарь. Третье место заняли Арсений Воронцов, Алексей Сумской, Иван Мелехов, Сабир Ситдиков, Дмитрий Книга, Тимур Каргинов, Давид Каргинов, Николай Золотарёв, Дмитрий Завражин, Даниил Волвенкин.

В минувшее воскресенье, 19 сентября, в клубе единоборств «Ярс» состоялся мастер-класс ярчайшего представителя боев на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузова.

Гаджи Наврузов – обладатель Кубка Мира по Тайскому Боксу в в/к свыше 91 кг (версия IFMA), Чемпион Мира по тайскому боксу среди профессионалов и обладатель королевского розового пояса в в/к свыше 91 кг (версия WMF), на данный момент является бойцом Промоушена Mahatch. Юные спортсмены остались в восторге от общения с прославленным спортсменом.