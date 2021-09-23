Гатчинский район становится энергоэффективным

Организация рассчитала, как снизить затраты бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов, модернизацию систем отопления и освещения, внедрение повсеместного учета энергоресурсов. Работы заметно снизят затраты бюджета на электричество и отопление. Пилотным стал Гатчинский район.

Энергоэффективные мероприятия повысят надежность работы систем, снизят число аварий, избавят от энергоемкого оборудования. Сюда войдет установка приборов учета тепловой энергии, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, автономных источников теплоснабжения, онлайн-мониторинг потребленных ресурсов, использование светодиодных светильников.

Стоимость работ 173 млн руб., около 70 млн составят внебюджетные средства.