Жители Ленинградской области повышают доходы с помощью социального контракта

Что такое социальный контракт?

Это форма государственной финансовой поддержки, которая помогает семье или одинокому гражданину с доходом ниже прожиточного минимума улучшить свою ситуацию и иметь постоянный независимый источник дохода. Средства выделяются на безвозмездной основе на определенные цели.

Как работает социальный контракт?

Вот конкретный пример. Жительница Ленинградской области попала под сокращение на работе, работать или жить в другом городе возможности нет, но она узнала о социальном контракте и подала заявление с желанием открыть свое дело. С помощью специалистов центра социальной защиты населения составила бизнес-план, собрала необходимые документы и получила выплату на открытие бизнеса.

По каким направлениям может быть заключен социальный контракт

и какова сумма выплат?

По социальному контракту возможно получить:

· 300 000 рублей – единовременную сумму на открытие своего дела впервые. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется

в результате выполнения социального контракта.

· 100 000 рублей – единовременную сумму на развитие существующего бизнеса, либо на восстановление бизнеса в случае чрезвычайной ситуации (пожар, кража, порча имущества по не зависящим от гражданина причинам).

· 30 000 рублей - единовременную сумму на регистрацию гражданина

в качестве самозанятого в результате заключения социального контракта.

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