Школьники готовятся ко Всероссийской олимпиаде

Первые конкурсные испытания в новом формате ― по физике пройдут для школьников региона 29 сентября. Следующим предметом станет биология ― олимпиада пройдет 6 октября, по химии ―13 октября, по астрономии ― 15 октября, по математике ― 20 октября, а по информатике ― 27 октября.

Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым и престижным интеллектуальным конкурсным мероприятием в стране. В соответствии с новым порядком проведения олимпиады школьный этап может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.

В этом году в таком формате на платформе «Сириус.Курсы» федерального центра по работе с одаренными детьми «Сириус» проходят олимпиады по шести предметам: математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике.

Чтобы принять участие в олимпиаде школьникам необходимо сообщить об этом своему учителю, классному руководителю или ответственному за олимпиады в школе. Ученику выдадут индивидуальный код, который нужно будет активировать на платформе «Сириус.Курсы» с 00:01 дня тура. Написать олимпиаду можно в любое удобное время с 8:00 до 20:00.