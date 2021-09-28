Школьники готовятся ко Всероссийской олимпиаде

Первые конкурсные испытания в новом
формате ― по физике пройдут для школьников региона 29 сентября. Следующим
предметом станет биология ― олимпиада пройдет 6 октября, по химии ―13 октября,
по астрономии ― 15 октября, по математике ― 20 октября, а по информатике ― 27
октября.
Всероссийская олимпиада школьников
является самым массовым и престижным интеллектуальным конкурсным мероприятием в
стране. В соответствии с новым порядком проведения олимпиады школьный этап
может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.
В этом году в таком формате на платформе
«Сириус.Курсы» федерального центра по работе с одаренными детьми «Сириус»
проходят олимпиады по шести предметам: математике, информатике, химии,
биологии, астрономии и физике.
Чтобы принять участие в олимпиаде
школьникам необходимо сообщить об этом своему учителю, классному руководителю
или ответственному за олимпиады в школе. Ученику выдадут индивидуальный код,
который нужно будет активировать на платформе «Сириус.Курсы» с 00:01 дня тура.
Написать олимпиаду можно в любое удобное время с 8:00 до 20:00.