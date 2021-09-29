Всероссийская перепись населения: слышали, знаем, пойдём

По информации медиаофиса Всероссийской переписи населения, такие результаты показал опрос, проведенный в сентябре в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Уверенное знание о переписи демонстрируют 48% респондентов, слышат впервые — всего 13%. 63% их тех, кто знает о начале переписи, знают и о том, что она начинается 15 октября. Это самый высокий показатель осведомленности за весь период исследования с лета 2020 года.

69% опрошенных планируют принять участие в переписи, еще 19% определится непосредственно перед переписью и лишь 4% однозначно и категорично не намерено участвовать. Более 65% опрошенных считают, что проведение переписи необходимо для страны и только 13% с этим не согласны.

56% респондентов планирует принять участие в переписи с помощью портала Госуслуг, 29% будут ждать переписчика, а 10% планируют посетить стационарный участок или МФЦ.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».