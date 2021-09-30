Граф Орлов – в Гатчине

Мероприятие стало самым массовым
соревнованием по бегу на длинные дистанции в Гатчине с 2019 года. Около 500
атлетов стартовали в полдень на 2, 5, 10 и 21.1 км. Утром этого же дня прошли
детские забеги.
Беговое сообщество Гатчины выразило
поддержку перенесенному Московскому марафону, и часть кроссменов преодолевали
дистанцию в футболках главного марафона страны.
Победителями в абсолютном зачете на
дистанции 21.1 км стали Павел Лиля (Санкт-Петербург, 1:27:36) и Анастасия
Захарова (Ленинградская область, 1:36:47).
На дистанции 10 км выиграли Иван Втюрин
(Санкт-Петербург, 0:40:12) и Евгения Тауберт (Санкт-Петербург, 0:41:04).
На дистанции 5 км лучшими стали Максим
Лапковский (Санкт-Петербург, 0:19:11) и Полина Шишковская (Ленинградская
область, 0:24:53).
На дистанции 2 км первые места заняли
Сергей Митин (Санкт-Петербург, 0:06:25) и Валерия Гавриловец (Ленинградская
область, 0:06:26).
Среди гатчинцев в своих возрастных группах
на дистанции
21 км второе место занял Олег Прокошев,
третье место – Артем Рыков и Иван Саенко.
На дистанции 10 км первое место заняли
Юлия Веселова и Александр Петров, на втором месте – Александр Кривко, бронзу
присудили Екатерине Кукко.
На дистанции 5 км лучшими стали Елизавета
Долина и Анатолий Дегтяренко, второе место занял Алексей Житихин, на третье
месте – Марат Кульматицкий и Анатолий Виноградов.
На дистанции 2 км первое место заняли
Милана Мотовичева, Евгений Ивлев и Иван Ефремов, второе место присудили
Ангелине Кочубей, Анастасии Игнатьевой и Юрию Лебедеву.
На детской дистанции 500 м лучшими в своих
группах стали Злата Амосова, Ксения Кушкина, Александр Дерябин, Егор Комутбаев.
На втором месте – Янина Леоненко, Диана Енютина, Лидия Сергеева, Вениамин
Матюнин, Иван Чуваткин, Михаил Нестеренко, Дмитрий Фролов, Даниил Петров. На
третьем месте – Полина Андреева, Анна Зинякова, Максим Леоненко, Марсель
Литвинов.
К слову, уже сейчас открыта регистрация на
главный старт - XII Гатчинский полумарафон, который пройдет 14 ноября по
центральным улицам города.
Фото Mikka и Albina Hallakas