Граф Орлов – в Гатчине

Мероприятие стало самым массовым соревнованием по бегу на длинные дистанции в Гатчине с 2019 года. Около 500 атлетов стартовали в полдень на 2, 5, 10 и 21.1 км. Утром этого же дня прошли детские забеги.

Беговое сообщество Гатчины выразило поддержку перенесенному Московскому марафону, и часть кроссменов преодолевали дистанцию в футболках главного марафона страны.

Победителями в абсолютном зачете на дистанции 21.1 км стали Павел Лиля (Санкт-Петербург, 1:27:36) и Анастасия Захарова (Ленинградская область, 1:36:47).

На дистанции 10 км выиграли Иван Втюрин (Санкт-Петербург, 0:40:12) и Евгения Тауберт (Санкт-Петербург, 0:41:04).

На дистанции 5 км лучшими стали Максим Лапковский (Санкт-Петербург, 0:19:11) и Полина Шишковская (Ленинградская область, 0:24:53).

На дистанции 2 км первые места заняли Сергей Митин (Санкт-Петербург, 0:06:25) и Валерия Гавриловец (Ленинградская область, 0:06:26).

Среди гатчинцев в своих возрастных группах на дистанции

21 км второе место занял Олег Прокошев, третье место – Артем Рыков и Иван Саенко.

На дистанции 10 км первое место заняли Юлия Веселова и Александр Петров, на втором месте – Александр Кривко, бронзу присудили Екатерине Кукко.

На дистанции 5 км лучшими стали Елизавета Долина и Анатолий Дегтяренко, второе место занял Алексей Житихин, на третье месте – Марат Кульматицкий и Анатолий Виноградов.

На дистанции 2 км первое место заняли Милана Мотовичева, Евгений Ивлев и Иван Ефремов, второе место присудили Ангелине Кочубей, Анастасии Игнатьевой и Юрию Лебедеву.

На детской дистанции 500 м лучшими в своих группах стали Злата Амосова, Ксения Кушкина, Александр Дерябин, Егор Комутбаев. На втором месте – Янина Леоненко, Диана Енютина, Лидия Сергеева, Вениамин Матюнин, Иван Чуваткин, Михаил Нестеренко, Дмитрий Фролов, Даниил Петров. На третьем месте – Полина Андреева, Анна Зинякова, Максим Леоненко, Марсель Литвинов.

К слову, уже сейчас открыта регистрация на главный старт - XII Гатчинский полумарафон, который пройдет 14 ноября по центральным улицам города.

Фото Mikka и Albina Hallakas