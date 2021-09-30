Компании региона выходят на китайский рынок

Российский экспортный центр с 4 по 17 октября проводит первую онлайн-выставку российской продукции на Alibaba.com, в которой примут участие более 500 российских компаний-экспортеров, среди которых 12 – из Ленинградской области.

Продукция российских компаний станет центром внимания на главных страницах ведущей китайской электронной торговой площадки. За две недели количество показов страниц с российскими товарами и услугами увеличится в 3–4 раза, что позволит нашим компаниям получить максимум внимания.

В первой онлайн-выставке принимают участие 12 компаний из Ленинградской области: производитель корма для животных компания «ВЭЛКОРМ», «Тосненский комбикормовый завод», «Завод высотных конструкций» Гатчинского района, предприятие по сбору и переработке дикорастущих ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель товаров для уборки «Абразивные технологии», поставщик комплектующих для асфальтобетонных заводов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприятие «Террафлор», компания-переработчик старых шин «Лексор», предприниматель, производящий деревянные расчески, Руслан Вощиков, производитель фенольной пленки «Инновационные Технологии» и производитель натуральных соков и морсов «Глобус».

Кроме того, пять предприятий региона из перечисленных выше представят свои товары и услуги в формате прямых трансляций (livestream) и видеопрезентаций для потенциальных покупателей со всего мира.

Договоренности о проведении онлайн-выставки российских товаров и услуг были достигнуты в рамках ПМЭФ-2021 между Российским экспортным центром и Alibaba Group.

Напомним, работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности, в том числе продвижению товаров на зарубежных маркетплейсах, ведется в рамках реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».