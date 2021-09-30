Компании региона выходят на китайский рынок

Российский
экспортный центр с 4 по 17 октября проводит первую онлайн-выставку российской
продукции на Alibaba.com, в которой примут участие более 500 российских
компаний-экспортеров, среди которых 12 – из Ленинградской области.
Продукция
российских компаний станет центром внимания на главных страницах ведущей
китайской электронной торговой площадки. За две недели количество показов
страниц с российскими товарами и услугами увеличится в 3–4 раза, что позволит
нашим компаниям получить максимум внимания.
В
первой онлайн-выставке принимают участие 12 компаний из Ленинградской области:
производитель корма для животных компания «ВЭЛКОРМ», «Тосненский комбикормовый
завод», «Завод высотных конструкций» Гатчинского района, предприятие по сбору и переработке
дикорастущих ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель товаров для уборки
«Абразивные технологии», поставщик комплектующих для асфальтобетонных заводов
«БалтТехМаш», торфодобывающее предприятие «Террафлор», компания-переработчик
старых шин «Лексор», предприниматель, производящий деревянные расчески, Руслан
Вощиков, производитель фенольной пленки
«Инновационные Технологии» и производитель натуральных соков и морсов «Глобус».
Кроме
того, пять предприятий региона из перечисленных выше представят свои товары и
услуги в формате прямых трансляций (livestream) и видеопрезентаций для
потенциальных покупателей со всего мира.
Договоренности
о проведении онлайн-выставки российских товаров и услуг были достигнуты в
рамках ПМЭФ-2021 между Российским экспортным центром и Alibaba Group.
Напомним,
работа по поддержке экспортеров и развитию внешнеэкономической деятельности, в
том числе продвижению товаров на зарубежных маркетплейсах, ведется в рамках
реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной
кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».