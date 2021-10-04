Председателем областного парламента вновь избран Сергей Бебенин

Открыл заседание председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский с информацией о результатах выборов. Вел заседание старейший из избранных депутатов Вадим Густов.

Основным вопросом на первом заседании стали выборы председателя Законодательного собрания. Кандидатами на пост спикера были предложены: Сергей Бебенин от фракции «Единая Россия», Валерия Коваленко от фракции «Справедливая Россия», Дмитрий Звонков от КПРФ. Фракция ЛДПР выдвигать своего кандидата не стала.

По итогам тайного голосования за Сергея Бебенина проголосовали 36 депутатов, за Валерию Коваленко - 5 депутатов, за Дмитрий Звонкова - 7 депутатов.

Сергей Бебенин поблагодарил всех за оказанное доверие. «Я уверен, что мы с вами сможем конструктивно работать для того, чтобы все, о чем мы заявляли в своих предвыборных программах, было реализовано. А главное для нас - это комфорт и благополучное, удобное проживание наших жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должно обеспечить государство и действующая власть», - подчеркнул Сергей Бебенин.

По окончании первого заседания было проведено второе, на котором были избраны заместители председателя Законодательного собрания. Ими стали Татьяна Тюрина и Саяд Алиев.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что правительство региона настроено на продолжение конструктивного и успешного взаимодействия, которое было с предыдущим созывом областного парламента.

«Правительство и Законодательное собрание области, хоть и представляют разные ветви власти, но это ― одна команда. Команда, которая должна работать на результат в интересах наших жителей», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил вновь избранных депутатов Законодательного собрания и отметил, что заседание 4 октября стало первым для ряда парламентариев.

«Убежден, что сплав молодости и опыта, с одной стороны, позволит ввести новые идеи в работу депутатского корпуса, с другой, более опытные помогут молодым адаптироваться к работе Законодательного собрания, комиссий, быстрее войти в курс дела», ― подчеркнул губернатор.

Он отметил, что впереди у правительства и парламентариев много задач, многие из них поставили сами ленинградцы ― в ходе предвыборных встреч: «Это и продолжение строительства новых детских садов и школ, объектов здравоохранения и спортивных объектов. И продолжение реализации закона о 47 гарантиях, который должен уравнять качество жизни в регионе, чтобы не было разрыва между теми, кто живет в городе и теми, кто живет в сельской местности. И развитие здравоохранения: пандемия ещё не побеждена и нам предстоит осмыслить ее уроки…», ― сказал губернатор.

Александр Дрозденко напомнил о важности программ, в реализации которых принимают участие активные жители. Например, программы по созданию комфортной городской среды. Также к числу ключевых направлений совместной работы глава региона отнёс вопросы утилизации отходов: раздельного сбора мусора и создания современных заводов по его переработке.

«Будущий год объявлен в Ленинградской области Годом Команды47,― напомнил Александр Дрозденко. ―Что такое Команда47? Это ― все мы, кто радеет за область, кто хочет каждый день ― своим трудом и общественной деятельностью ― что-то менять вокруг, приносить пользу ленинградцам. Уверен, что все здесь присутствующие принадлежат именно к этой категории людей. И потому приглашаю всех депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, вне зависимости от политических предпочтений, стать членами Команды47».