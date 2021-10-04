Разминка-тренировка с олимпийской чемпионкой

Мероприятие
организовали Федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области,
гатчинская спортшкола «КИВИ» и комитет по спорту и молодежной политике
Гатчинского района. Воскресным утром, 3 октября, на разминку в большом
спортивном зале бассейна собрались сборные команды синхронисток Ленинградской
области двух возрастных групп: 13-15 лет и 15-18 лет. Все спортсменки – из
Гатчины и Тосно: двух районов, развивающих синхронное плавание в регионе.
Разминку проводила
Светлана Колесниченко. Целый час девочки старательно выполняли упражнения под
руководством чемпионки, чтобы потом приступить к тренировке на воде.
После разминки
руководитель Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита
Белоусов вручил юным спортсменкам подарки: шапочки и купальники - с пожеланием,
чтобы у них был такой же внушительный список побед, как у Светланы. «Ее пример
доказывает, что расти можно, и уровень мастера спорта – не «потолок», а проходной
норматив», – сказал Никита Владимирович.
Главный тренер
сборных команд Ленинградской области по синхронному плаванию Ирина Белоусова
рассказала, что Светлана каждый раз проводит мастер-класс, когда возвращается в
Гатчину. Дети с нетерпением ждут этих тренировок.
- Сейчас у нее
заслуженный отдых после Олимпиады, и мы очень рады, что она уделила нам время,
– поделилась Ирина Владимировна. – Свету всегда отличала не только хорошая
плавучесть и красивая ножка, но желание выполнить любое упражнение на 5+. Это
проявлялось во всем. Она и в школе очень хорошо училась. Когда у нас сформировалась
группа девочек 1992-1993 годов рождения, я равняла всех по Свете – она всегда старалась
сделать лучше, чем на отлично. Я думаю, это основное качество – терпение и
желание заниматься. Не только ради высокого спортивного результата.
- Среди ваших
сегодняшних воспитанниц есть будущие чемпионки?
- Конечно, есть
звездочки. Сегодня мы улетаем в Москву, где завтра состоится отбор в основную
олимпийскую сборную команду. У нас есть претендентка – Елизавета Смирнова. Это
спортсменка нашей школы, которую мы три года назад передали в «Невскую волну»
Петербурга. Лиза 2004 года рождения и будет пробоваться в основную олимпийскую
сборную страны. Но, если не пройдет, по возрасту она еще может попасть в
юниорскую сборную.
Сейчас на воде
тренируется 18-летняя Арина Ларкина из Тосно. Она мастер спорта России и продолжает
заниматься в колледже. В зале на мастер-классе присутствовала Мария Демина. В
этом году она зачислена в училище олимпийского резерва – мы ее передали туда
для дальнейшего роста. Очень трудолюбивая, талантливая девочка.
В апреле на
чемпионате России выступали Кристина Нерман и Ксения Цыганок из Тосно. 12 лет
назад там открылся бассейн и школа синхронного плавания. Эти девушки – из
первого набора. Они только что завершили свою спортивную карьеру. Ксения была
капитаном юниорской команды Ленобласти, а теперь занялась тренерской работой.
Ксения Цыганок –
мастер спорта по синхронному плаванию, поделилась впечатлениями от тренировки,
проведенной олимпийской чемпионкой.
- Я многое
перенимаю у Светланы. Моя тренерская карьера только начинается, и я беру для
себя самое важное, самое нужное. Есть нюансы, которых я не замечала раньше. Мы,
например, очень редко делаем упражнения в обе стороны: одну сторону развиваем,
другую – мало. Я взяла это на заметку.
Мастер спорта по
синхронному плаванию Арина Ларкина призналась, что тренироваться у олимпийской
чемпионки непросто. Светлана – требовательный тренер. Все объясняет более детально,
основываясь на собственный опыт. Во время тренировки сначала провели
плавательную разминку, потом перешли к основным элементам синхронного плавания:
опорный гребок, вертикаль…
Тренер по плаванию
и синхронному плаванию Анастасия Крюкова занималась вместе со Светланой в школе
«КИВИ». Вспоминая годы тренировок, Анастасия отмечает, что в их дружном
коллективе начинающих синхронисток Света явно выделялась, у нее рано проявился
талант.
Сама олимпийская
чемпионка призналась, что очень рада наконец вернуться в Гатчину и с
удовольствием показала девочкам, как надо тренироваться – чтобы у них был
стимул:
- Здорово, что у
них есть пример. Когда видишь перед собой «живого» чемпиона, понимаешь, что это
реально. У нас в свое время таких примеров не было.
В сотый раз за
последние два месяца Светлана ответила на вопрос про сбои в музыкальном
сопровождении на Олимпиаде:
- Да, в Токио были
проблемы с музыкой. Мы с напарницей это спокойно пережили, а тренер плакала от
бессилия. Что касается планов на будущее: я остаюсь в спорте. Цель –
Париж-2024. А там посмотрим…
После
мастер-класса на воде все желающие получили автограф Светланы Колесниченко.
Екатерина Дзюба