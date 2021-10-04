Разминка-тренировка с олимпийской чемпионкой

Мероприятие организовали Федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области, гатчинская спортшкола «КИВИ» и комитет по спорту и молодежной политике Гатчинского района. Воскресным утром, 3 октября, на разминку в большом спортивном зале бассейна собрались сборные команды синхронисток Ленинградской области двух возрастных групп: 13-15 лет и 15-18 лет. Все спортсменки – из Гатчины и Тосно: двух районов, развивающих синхронное плавание в регионе.

Разминку проводила Светлана Колесниченко. Целый час девочки старательно выполняли упражнения под руководством чемпионки, чтобы потом приступить к тренировке на воде.

После разминки руководитель Федерации плавания и синхронного плавания Ленинградской области Никита Белоусов вручил юным спортсменкам подарки: шапочки и купальники - с пожеланием, чтобы у них был такой же внушительный список побед, как у Светланы. «Ее пример доказывает, что расти можно, и уровень мастера спорта – не «потолок», а проходной норматив», – сказал Никита Владимирович.

Главный тренер сборных команд Ленинградской области по синхронному плаванию Ирина Белоусова рассказала, что Светлана каждый раз проводит мастер-класс, когда возвращается в Гатчину. Дети с нетерпением ждут этих тренировок.

- Сейчас у нее заслуженный отдых после Олимпиады, и мы очень рады, что она уделила нам время, – поделилась Ирина Владимировна. – Свету всегда отличала не только хорошая плавучесть и красивая ножка, но желание выполнить любое упражнение на 5+. Это проявлялось во всем. Она и в школе очень хорошо училась. Когда у нас сформировалась группа девочек 1992-1993 годов рождения, я равняла всех по Свете – она всегда старалась сделать лучше, чем на отлично. Я думаю, это основное качество – терпение и желание заниматься. Не только ради высокого спортивного результата.

- Среди ваших сегодняшних воспитанниц есть будущие чемпионки?

- Конечно, есть звездочки. Сегодня мы улетаем в Москву, где завтра состоится отбор в основную олимпийскую сборную команду. У нас есть претендентка – Елизавета Смирнова. Это спортсменка нашей школы, которую мы три года назад передали в «Невскую волну» Петербурга. Лиза 2004 года рождения и будет пробоваться в основную олимпийскую сборную страны. Но, если не пройдет, по возрасту она еще может попасть в юниорскую сборную.

Сейчас на воде тренируется 18-летняя Арина Ларкина из Тосно. Она мастер спорта России и продолжает заниматься в колледже. В зале на мастер-классе присутствовала Мария Демина. В этом году она зачислена в училище олимпийского резерва – мы ее передали туда для дальнейшего роста. Очень трудолюбивая, талантливая девочка.

В апреле на чемпионате России выступали Кристина Нерман и Ксения Цыганок из Тосно. 12 лет назад там открылся бассейн и школа синхронного плавания. Эти девушки – из первого набора. Они только что завершили свою спортивную карьеру. Ксения была капитаном юниорской команды Ленобласти, а теперь занялась тренерской работой.

Ксения Цыганок – мастер спорта по синхронному плаванию, поделилась впечатлениями от тренировки, проведенной олимпийской чемпионкой.

- Я многое перенимаю у Светланы. Моя тренерская карьера только начинается, и я беру для себя самое важное, самое нужное. Есть нюансы, которых я не замечала раньше. Мы, например, очень редко делаем упражнения в обе стороны: одну сторону развиваем, другую – мало. Я взяла это на заметку.

Мастер спорта по синхронному плаванию Арина Ларкина призналась, что тренироваться у олимпийской чемпионки непросто. Светлана – требовательный тренер. Все объясняет более детально, основываясь на собственный опыт. Во время тренировки сначала провели плавательную разминку, потом перешли к основным элементам синхронного плавания: опорный гребок, вертикаль…

Тренер по плаванию и синхронному плаванию Анастасия Крюкова занималась вместе со Светланой в школе «КИВИ». Вспоминая годы тренировок, Анастасия отмечает, что в их дружном коллективе начинающих синхронисток Света явно выделялась, у нее рано проявился талант.

Сама олимпийская чемпионка призналась, что очень рада наконец вернуться в Гатчину и с удовольствием показала девочкам, как надо тренироваться – чтобы у них был стимул:

- Здорово, что у них есть пример. Когда видишь перед собой «живого» чемпиона, понимаешь, что это реально. У нас в свое время таких примеров не было.

В сотый раз за последние два месяца Светлана ответила на вопрос про сбои в музыкальном сопровождении на Олимпиаде:

- Да, в Токио были проблемы с музыкой. Мы с напарницей это спокойно пережили, а тренер плакала от бессилия. Что касается планов на будущее: я остаюсь в спорте. Цель – Париж-2024. А там посмотрим…

После мастер-класса на воде все желающие получили автограф Светланы Колесниченко.

Екатерина Дзюба