АО «Петербургская сбытовая компания» привлекает управляющие компании к работе с неплательщиками

В обслуживании Волосовской УК находится 82 многоквартирных дома. За 8 месяцев 2021 года управляющая компания произвела отключение электроэнергии 117 абонентам, нарушающим платежную дисциплину, с общей суммой долга 878 тысяч рублей. Вся задолженность выплачена абонентами в полном объеме. Помимо отключения электроэнергии в задачи управляющей компании входит контроль самовольного подключения до оплаты долгов.

Следующей управляющей компанией Волосовского района, с которой ведётся работа по заключению договора на оказание услуг по отключению электроэнергии, является ООО «ДОМСЕРВИС» (на обслуживании 96 многоквартирных домов). В перспективе АО «Петербургская сбытовая компания» планирует масштабировать данную практику на всю Ленинградскую область.

В настоящее время наибольшие суммы долга за электроэнергию накопили жители Всеволожского района – 148 млн рублей, Гатчинского района – 89, 5 млн рублей и Выборгского района – 76, 3 рублей. Чтобы избежать ограничения энергоснабжения и дополнительных санкций, в числе которых судебные разбирательства, списание средств с банковских карт и запрет на выезд за границу, бытовым потребителям необходимо своевременно оплачивать потреблённую электроэнергию.