АО «Петербургская сбытовая компания» привлекает управляющие компании к работе с неплательщиками

В обслуживании
Волосовской УК находится 82 многоквартирных дома. За 8 месяцев 2021
года управляющая компания произвела отключение электроэнергии 117 абонентам, нарушающим
платежную дисциплину, с общей суммой долга 878 тысяч рублей. Вся задолженность
выплачена абонентами в полном объеме. Помимо отключения электроэнергии в задачи
управляющей компании входит контроль самовольного подключения до оплаты долгов.
Следующей
управляющей компанией Волосовского района, с которой ведётся работа по
заключению договора на оказание услуг по отключению электроэнергии, является
ООО «ДОМСЕРВИС» (на обслуживании 96 многоквартирных домов). В перспективе АО
«Петербургская сбытовая компания» планирует масштабировать данную практику на
всю Ленинградскую область.
В
настоящее время наибольшие суммы долга за электроэнергию накопили жители Всеволожского
района – 148 млн рублей, Гатчинского района – 89, 5 млн рублей и Выборгского
района – 76, 3 рублей. Чтобы
избежать ограничения энергоснабжения и дополнительных санкций, в числе которых
судебные разбирательства, списание средств с банковских карт и запрет на выезд
за границу, бытовым потребителям необходимо своевременно оплачивать потреблённую
электроэнергию.
Внести
платёж за электроэнергию без комиссии удобно онлайн — с помощью Личного кабинета ikus.pesc.ru
и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в AppStore
и GooglePlay).