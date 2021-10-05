АО «Петербургская сбытовая компания» привлекает управляющие компании к работе с неплательщиками

АО «Петербургская сбытовая компания» привлекает управляющие компании к работе с неплательщиками

В пилотном проекте по отключению электроэнергии должникам силами управляющей компании приняла участие ООО «Волосовская управляющая компания», с которой АО «ПСК» заключило соответствующий договор на оказание услуг.

Рубрики : ЖКХ     05 Oct 2021

В обслуживании Волосовской УК находится 82 многоквартирных дома. За 8 месяцев 2021 года управляющая компания произвела отключение электроэнергии 117 абонентам, нарушающим платежную дисциплину, с общей суммой долга 878 тысяч рублей. Вся задолженность выплачена абонентами в полном объеме. Помимо отключения электроэнергии в задачи управляющей компании входит контроль самовольного подключения до оплаты долгов.

Следующей управляющей компанией Волосовского района, с которой ведётся работа по заключению договора на оказание услуг по отключению электроэнергии, является ООО «ДОМСЕРВИС» (на обслуживании 96 многоквартирных домов). В перспективе АО «Петербургская сбытовая компания» планирует масштабировать данную практику на всю Ленинградскую область.

В настоящее время наибольшие суммы долга за электроэнергию накопили жители Всеволожского района – 148 млн рублей, Гатчинского района – 89, 5 млн рублей и Выборгского района – 76, 3 рублей.  Чтобы избежать ограничения энергоснабжения и дополнительных санкций, в числе которых судебные разбирательства, списание средств с банковских карт и запрет на выезд за границу, бытовым потребителям необходимо своевременно оплачивать потреблённую электроэнергию.

Внести платёж за электроэнергию без комиссии удобно онлайн — с помощью Личного кабинета ikus.pesc.ru и мобильного приложения «ПСК/ПЭС» (в AppStore и GooglePlay).

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