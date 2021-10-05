Свобода или безопасность ребёнка в Сети?

- За восемь месяцев в Гатчине было зарегистрировано 10 убийств, – рассказывает начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Александр Алиханов. – Все 10 раскрыты. Убийств стало меньше, также, как и причинений тяжкого вреда здоровью. Все они обычно совершаются на так называемой бытовой почве. Повысилась раскрываемость автомобильных краж, грабежей и разбоев.

Сложной остается ситуация с преступлениями в сфере IT. Вопросы информационной и финансовой грамотности населения оставляют желать лучшего.

- Мошенничества с банковскими картами?

- Да, и с прошлого года ситуация не улучшилась. В ловушку мошенников попадаются все: молодые, пожилые, инженеры, домохозяйки, финансисты, рабочие, студенты и люди с высшим образованием. Причем много повторных случаев: одни и те же потерпевшие по два-три раза переводят деньги мошенникам. Не устаем разъяснять правила безопасного обращения с банковскими картами и счетами, а воз и ныне там. И в плане раскрываемости особо хвастаться нечем.

- В Гатчине была создана специальная группа для раскрытия преступлений, связанных с цифровыми технологиями. Она функционирует?

- Группа из четырех человек работает, но здесь много сложностей. Часто преступники, которые звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, вообще находятся за пределами РФ и используют различные средства анонимности.

Правда, у нас один из самых высоких в области показатель раскрываемости краж с банковских счетов. За восемь месяцев раскрыто 55 хищений – это четверть всех преступлений такого рода. Сюда относится и завладение данными карт, трехзначным кодом на обороте, и кража денег с помощью смартфона, и просто хищения пластиковых карточек. Много случаев, когда гражданин нашел чужую карту – и пошел расплачиваться в магазинах. Это квалифицируется как кража денег с банковского счета, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Весной, например, задержали девушку, которая под любым предлогом просила попользоваться чужими телефонами – у прохожих, у таксистов – позвонить, и переводила с них себе деньги.

…А с мошенничествами ситуация плачевная. Это направление заняло весомую нишу в преступном мире. В Главке создано высококвалифицированное подразделение по раскрытию интернет-мошенничеств, мы работаем в тесной взаимосвязи с ними, но пока мало что изменилось.

Многие потерпевшие отдают преступникам даже не свои собственные средства, а заемные. Возникает вопрос к банкам: люди за считанные минуты оформляют миллионные кредиты. Под какое обеспечение? Как страхуются такие операции?

- Помимо мошенничеств с картами, что вызывает наибольшие опасения у сотрудников уголовного розыска?

- Очень много преступлений совершается в отношении несовершеннолетних в Сети, с использованием современных технологий. Это и вымогательства денег за компрометирующие фотографии, и развратные действия. Последний вопиющий случай – с пропавшей девочкой в Гатчинском районе. Взрослый мужчина общался в социальной сети с десятилетним ребенком и в результате заманил школьницу к себе в квартиру в Петербурге. Оперативники быстро среагировали и очень своевременно провели необходимые действия. Благодаря этому удалось избежать фатальных последствий для ребенка.

Тут вопрос информационной безопасности и контроля со стороны родителей. Где эта грань между свободой ребенка и безопасностью? Дети – наиболее уязвимая категория и часто попадают в сети злоумышленников. Сотрудники уголовного розыска просят родителей проявить бдительность, проверить, с кем общается ребенок в Сети. Если есть какие-то преступные проявления, надо обращаться в полицию или Следственный комитет. Чтобы предотвратить. Это наиболее актуальные вопросы на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы родители взвесили цену свободы ребенка на просторах интернета и безопасность – что дороже?

- Расскажите о наиболее резонансных преступлениях «классического» типа – без использования интернета…

- Например, раскрытие разбойного нападения на цветочный магазин «24 часа» в Гатчине на Соборной. Около двух часов ночи в магазин вошел мужчина в черном, в маске, направил на продавщицу пистолет и похитил у нее мобильный телефон и деньги из кассы.

Сотрудники отделения по борьбе с имущественными преступлениями очень тщательно, по крупицам собирали сведения. В итоге комплекс оперативных мероприятий привел их в Малое Верево. Там грабителя задержали и изобличили. Изъяли у него оружие, маску и похищенный телефон. Когда установили личность, выяснилось: это таксист из Приморского района. Его судили в Петербурге за убийство матери и отчима, но суд присяжных его оправдал. Он вышел на свободу и поселился в Верево. Потом пошел на разбой… Преступника арестовали. Прокуратура Приморского района опротестовала решение суда, и теперь ему предстоит отвечать и за убийство, и за разбойное нападение.

Примерно месяц назад в Вырице было совершено жестокое преступление. Молодая женщина возвращалась домой – не поздно, около шести вечера, когда на нее напали двое. Два рецидивиста в состоянии опьянения избили ее, душили, выдавливали глаза, попытались изнасиловать, похитили ювелирные украшения и личные вещи. Пострадавшая получила серьезную травму глаз, длительное время она вообще не могла видеть, и еще неизвестно, насколько удастся сохранить зрение.

Два оперативника Вырицкого отдела полиции выехали на место преступления и, имея скупые сведения и приметы (связи с потерпевшей не было, телефон у нее похитили) задержали преступников в течение нескольких минут. Оба – неоднократно судимы за причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.

- Много ли совершается угонов? Какие марки в группе риска?

- К сожалению, Гатчина подвержена этой напасти. Сказывается близость Петербурга, и район Гатчинский большой и небедный. Но в этом году наблюдается снижение: за восемь месяцев было похищено 39 транспортных средств – на 13 меньше, чем в прошлом году. Благодаря усилиям ГУВД, работе с фирмами, которые занимаются разукомплектованием машин, уровень хищений автотранспорта снижается. В Ленинградской области снизился на треть.

Наиболее угоняемые на сегодняшний день – Hyundai Tucson, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe, а также Kia Optima и Mitsubishi Outlander.

- В СМИ часто появляется информация о задержании граждан с наркотиками в кармане. Удается ли задерживать сбытчиков?

- Информационные технологии и здесь сделали свое дело: наркобароны облюбовали darknet – «темный интернет». Наркоторговля происходит, в основном, анонимно, бесконтактно – с использованием IT. Появились новые «профессии», например, кладмэн – закладчик, торговец, который делает «закладки» с наркотиками – прячет их в разных местах города. Периодически закладчики попадаются. В этом году мы, совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков, взяли организованную преступную группу, которая торговала метадоном. Группа состояла из жителей Гатчинского района, и один член ОПГ был из Волосовского.

Закладчики попадаются и оперативникам, и патрульно-постовой службе, и ГАИ. Как правило, они сами наркозависимые либо решили избрать такое занятие в силу доступности и легкости заработка. Плохо осознавая, какое наказание за это предусмотрено – от 12 лет лишения свободы.

Сегодня наркотики стали, наверное, более доступны, нежели пять-десять лет назад. В вопросах борьбы с распространением наркотических средств большое значение имеет взаимодействие с жителями, с администрацией. В прошлом году, например, неравнодушная жительница дома на ул. К. Маркса в Гатчине оказала нам очень большую помощь, в результате чего удалось задержать крупного наркосбытчика, который закладывал сильнодействующие наркотики на К. Маркса, на Чехова, на Чкалова. Сейчас он ждет приговора.

- Александр Владимирович, некомплекта нет?

- Личный состав гатчинского уголовного розыска стабилен, процесс обновления завершился. Молодые сотрудники обучились и приносят результаты. На сегодняшний день у нас открыто всего две вакансии оперуполномоченных: в Вырицком отделе полиции и в Гатчине – в розыскном отделении. Но кандидатуры уже есть.

Хотелось бы поздравить всех действующих сотрудников и ветеранов службы со 103-й годовщиной образования уголовного розыска. Эти люди выбрали сложную, но очень интересную профессию. Надеюсь, наши молодые кадры не разочаруются в своем выборе. Желаю всем прежде всего здоровья и благополучия – и ребятам, и их семьям. И, конечно, чтобы сопутствовала удача – во всех начинаниях.





На фото: начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Александр Алиханов



