Свобода или безопасность ребёнка в Сети?

- За восемь месяцев в Гатчине было
зарегистрировано 10 убийств, – рассказывает начальник отдела уголовного розыска
УМВД России по Гатчинскому району подполковник полиции Александр Алиханов. –
Все 10 раскрыты. Убийств стало меньше, также, как и причинений тяжкого вреда
здоровью. Все они обычно совершаются на так называемой бытовой почве.
Повысилась раскрываемость автомобильных краж, грабежей и разбоев.
Сложной остается ситуация с преступлениями
в сфере IT. Вопросы информационной и финансовой грамотности населения оставляют
желать лучшего.
- Мошенничества с банковскими картами?
- Да, и с прошлого года ситуация не
улучшилась. В ловушку мошенников попадаются все: молодые, пожилые, инженеры,
домохозяйки, финансисты, рабочие, студенты и люди с высшим образованием. Причем
много повторных случаев: одни и те же потерпевшие по два-три раза переводят
деньги мошенникам. Не устаем разъяснять правила безопасного обращения с
банковскими картами и счетами, а воз и ныне там. И в плане раскрываемости особо
хвастаться нечем.
- В Гатчине была создана специальная
группа для раскрытия преступлений, связанных с цифровыми технологиями. Она
функционирует?
- Группа из четырех человек работает, но
здесь много сложностей. Часто преступники, которые звонят гражданам и
представляются сотрудниками банков, вообще находятся за пределами РФ и
используют различные средства анонимности.
Правда, у нас один из самых высоких в
области показатель раскрываемости краж с банковских счетов. За восемь месяцев
раскрыто 55 хищений – это четверть всех преступлений такого рода. Сюда
относится и завладение данными карт, трехзначным кодом на обороте, и кража
денег с помощью смартфона, и просто хищения пластиковых карточек. Много
случаев, когда гражданин нашел чужую карту – и пошел расплачиваться в
магазинах. Это квалифицируется как кража денег с банковского счета, за которую
предусмотрена уголовная ответственность.
Весной, например, задержали девушку,
которая под любым предлогом просила попользоваться чужими телефонами – у
прохожих, у таксистов – позвонить, и переводила с них себе деньги.
…А с мошенничествами ситуация плачевная.
Это направление заняло весомую нишу в преступном мире. В Главке создано
высококвалифицированное подразделение по раскрытию интернет-мошенничеств, мы
работаем в тесной взаимосвязи с ними, но пока мало что изменилось.
Многие потерпевшие отдают преступникам
даже не свои собственные средства, а заемные. Возникает вопрос к банкам: люди
за считанные минуты оформляют миллионные кредиты. Под какое обеспечение? Как
страхуются такие операции?
- Помимо мошенничеств с картами, что
вызывает наибольшие опасения у сотрудников уголовного розыска?
- Очень много преступлений совершается в
отношении несовершеннолетних в Сети, с использованием современных технологий.
Это и вымогательства денег за компрометирующие фотографии, и развратные
действия. Последний вопиющий случай – с пропавшей девочкой в Гатчинском районе.
Взрослый мужчина общался в социальной сети с десятилетним ребенком и в
результате заманил школьницу к себе в квартиру в Петербурге. Оперативники
быстро среагировали и очень своевременно провели необходимые действия.
Благодаря этому удалось избежать фатальных последствий для ребенка.
Тут вопрос информационной безопасности и
контроля со стороны родителей. Где эта грань между свободой ребенка и
безопасностью? Дети – наиболее уязвимая категория и часто попадают в сети
злоумышленников. Сотрудники уголовного розыска просят родителей проявить
бдительность, проверить, с кем общается ребенок в Сети. Если есть какие-то
преступные проявления, надо обращаться в полицию или Следственный комитет.
Чтобы предотвратить. Это наиболее актуальные вопросы на сегодняшний день.
Хотелось бы, чтобы родители взвесили цену свободы ребенка на просторах
интернета и безопасность – что дороже?
- Расскажите о наиболее резонансных
преступлениях «классического» типа – без использования интернета…
- Например, раскрытие разбойного нападения
на цветочный магазин «24 часа» в Гатчине на Соборной. Около двух часов ночи в
магазин вошел мужчина в черном, в маске, направил на продавщицу пистолет и
похитил у нее мобильный телефон и деньги из кассы.
Сотрудники отделения по борьбе с
имущественными преступлениями очень тщательно, по крупицам собирали сведения. В
итоге комплекс оперативных мероприятий привел их в Малое Верево. Там грабителя
задержали и изобличили. Изъяли у него оружие, маску и похищенный телефон. Когда
установили личность, выяснилось: это таксист из Приморского района. Его судили
в Петербурге за убийство матери и отчима, но суд присяжных его оправдал. Он
вышел на свободу и поселился в Верево. Потом пошел на разбой… Преступника
арестовали. Прокуратура Приморского района опротестовала решение суда, и теперь
ему предстоит отвечать и за убийство, и за разбойное нападение.
Примерно месяц назад в Вырице было
совершено жестокое преступление. Молодая женщина возвращалась домой – не
поздно, около шести вечера, когда на нее напали двое. Два рецидивиста в
состоянии опьянения избили ее, душили, выдавливали глаза, попытались
изнасиловать, похитили ювелирные украшения и личные вещи. Пострадавшая получила
серьезную травму глаз, длительное время она вообще не могла видеть, и еще
неизвестно, насколько удастся сохранить зрение.
Два оперативника Вырицкого отдела полиции
выехали на место преступления и, имея скупые сведения и приметы (связи с
потерпевшей не было, телефон у нее похитили) задержали преступников в течение
нескольких минут. Оба – неоднократно судимы за причинение тяжкого вреда
здоровью и грабежи.
- Много ли совершается угонов? Какие марки
в группе риска?
- К сожалению, Гатчина подвержена этой
напасти. Сказывается близость Петербурга, и район Гатчинский большой и
небедный. Но в этом году наблюдается снижение: за восемь месяцев было похищено
39 транспортных средств – на 13 меньше, чем в прошлом году. Благодаря усилиям ГУВД, работе с фирмами,
которые занимаются разукомплектованием машин, уровень хищений автотранспорта
снижается. В Ленинградской области снизился на треть.
Наиболее угоняемые на сегодняшний день –
Hyundai Tucson, Hyundai Creta и Hyundai Santa Fe, а также Kia Optima и
Mitsubishi Outlander.
- В СМИ часто появляется информация о
задержании граждан с наркотиками в кармане. Удается ли задерживать сбытчиков?
- Информационные технологии и здесь
сделали свое дело: наркобароны облюбовали darknet – «темный интернет».
Наркоторговля происходит, в основном, анонимно, бесконтактно – с использованием
IT. Появились новые «профессии», например, кладмэн – закладчик, торговец, который
делает «закладки» с наркотиками – прячет их в разных местах города.
Периодически закладчики попадаются. В этом году мы, совместно с управлением по
контролю за оборотом наркотиков, взяли организованную преступную группу,
которая торговала метадоном. Группа состояла из жителей Гатчинского района, и
один член ОПГ был из Волосовского.
Закладчики попадаются и оперативникам, и
патрульно-постовой службе, и ГАИ. Как правило, они сами наркозависимые либо
решили избрать такое занятие в силу доступности и легкости заработка. Плохо
осознавая, какое наказание за это предусмотрено – от 12 лет лишения свободы.
Сегодня наркотики стали, наверное, более
доступны, нежели пять-десять лет назад. В вопросах борьбы с распространением
наркотических средств большое значение имеет взаимодействие с жителями, с
администрацией. В прошлом году, например, неравнодушная жительница дома на ул.
К. Маркса в Гатчине оказала нам очень большую помощь, в результате чего удалось
задержать крупного наркосбытчика, который закладывал сильнодействующие
наркотики на К. Маркса, на Чехова, на Чкалова. Сейчас он ждет приговора.
- Александр Владимирович, некомплекта нет?
- Личный состав гатчинского уголовного
розыска стабилен, процесс обновления завершился. Молодые сотрудники обучились и
приносят результаты. На сегодняшний день у нас открыто всего две вакансии оперуполномоченных:
в Вырицком отделе полиции и в Гатчине – в розыскном отделении. Но кандидатуры
уже есть.
Хотелось бы поздравить всех действующих
сотрудников и ветеранов службы со 103-й годовщиной образования уголовного
розыска. Эти люди выбрали сложную, но очень интересную профессию. Надеюсь, наши
молодые кадры не разочаруются в своем выборе. Желаю всем прежде всего здоровья
и благополучия – и ребятам, и их семьям. И, конечно, чтобы сопутствовала удача
– во всех начинаниях.
На фото: начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Александр Алиханов