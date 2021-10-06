Президент поддержал предложение ленинградского педагога

В разговоре с президентом
на встрече с участниками конкурса «Учитель года-2021» областной педагог затронула
важность создания государственного информационного образовательного ресурса.
Владимир Путин согласился с ленинградским учителем. «Весь мир сейчас решает
задачу обеспечения безопасности в интернете, — прокомментировал глава
государства. — Я тоже считаю, что наши школы должны пользоваться
государственными информационными ресурсами в сфере образования».
Глава государства также
пригласил лауреатов и финалистов конкурса принять участие в подготовке к
празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения одного из основателей
российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — этот год будет
посвящён педагогам и наставникам.
Напомним, Мария Тимченко
стала лауреатом конкурса «Учитель года России-2021». Она получила специальный
приз за бережное отношение к живому великорусскому языку. Кроме того, Мария
Александровна получила приз в специальной номинации «За мастерство в
использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».