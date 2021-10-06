Президент поддержал предложение ленинградского педагога

В разговоре с президентом на встрече с участниками конкурса «Учитель года-2021» областной педагог затронула важность создания государственного информационного образовательного ресурса. Владимир Путин согласился с ленинградским учителем. «Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в интернете, — прокомментировал глава государства. — Я тоже считаю, что наши школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами в сфере образования».

Глава государства также пригласил лауреатов и финалистов конкурса принять участие в подготовке к празднованию в 2023 году 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — этот год будет посвящён педагогам и наставникам.

Напомним, Мария Тимченко стала лауреатом конкурса «Учитель года России-2021». Она получила специальный приз за бережное отношение к живому великорусскому языку. Кроме того, Мария Александровна получила приз в специальной номинации «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».