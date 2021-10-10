Осенние каникулы в Ленинградской области увеличили

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Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, а 8-го ноября начнется вторая четверть.
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