Осенние каникулы в Ленинградской области увеличили

Осенние каникулы в Ленинградской области увеличили

Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, а 8-го ноября начнется вторая четверть.

Рубрики : Образование     10 Oct 2021
Как сообщили в Комитете образования Ленинградской области, двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов.
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