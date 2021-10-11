Гатчинские гимнастки ─ чемпионки округа

Гатчинские гимнастки ─ чемпионки округа

Сборная команда Ленинградской области выиграла Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

Рубрики : Спорт     11 Oct 2021

С 6 по 9 октября в Новгороде проходило Первенство Северо-западного федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Ленинградской области, в составе которой гимнастки Гатчинской ДЮСШ №1, заняла первое место!

Среди них ─ член молодежной сборной России, серебряный призер Первенства России по спортивной гимнастике Злата Осокина, а также Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева и Виктория Акимочкина. Все спортсменки ─ кандидаты в мастера спорта России.

Теперь гимнастки представят Ленинградскую область на Первенстве России по спортивной гимнастике, которое состоится в ноябре в Пензе.

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