Гатчинские гимнастки ─ чемпионки округа

С 6 по 9 октября в Новгороде проходило Первенство Северо-западного федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Ленинградской области, в составе которой гимнастки Гатчинской ДЮСШ №1, заняла первое место!

Среди них ─ член молодежной сборной России, серебряный призер Первенства России по спортивной гимнастике Злата Осокина, а также Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева и Виктория Акимочкина. Все спортсменки ─ кандидаты в мастера спорта России.

Теперь гимнастки представят Ленинградскую область на Первенстве России по спортивной гимнастике, которое состоится в ноябре в Пензе.