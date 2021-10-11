Гатчинские гимнастки ─ чемпионки округа

С 6 по 9 октября в Новгороде
проходило Первенство Северо-западного федерального округа по спортивной
гимнастике. Команда Ленинградской области, в составе которой гимнастки
Гатчинской ДЮСШ №1, заняла первое место!
Среди них ─ член
молодежной сборной России, серебряный призер Первенства России по спортивной
гимнастике Злата Осокина, а также Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева и
Виктория Акимочкина. Все спортсменки ─ кандидаты в мастера спорта России.
Теперь гимнастки
представят Ленинградскую область на Первенстве России по спортивной гимнастике,
которое состоится в ноябре в Пензе.