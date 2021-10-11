«КапЕлька» из Тайцев – лауреат Всероссийского конкурса

…Творческая
жизнь этого юного во всех отношениях ансамбля насчитывает всего два года. Но за
это время благодаря стараниям его участников и работе руководителя ансамбля – преподавателя
хора Анны Анатольевны Федоровой коллектив неоднократно становился лауреатом
областных конкурсов.
26
сентября вокальный ансамбль «КапЕлька» принял участие во Всероссийском конкурсе
«Открытие» в Санкт-Петербурге. 8 октября стали известны результаты: в номинации
«Вокальное исполнительство – хоровое академическое пение» в возрастной
категории «дети 12 лет и младше» юный коллектив стал лауреатом II степени.
Поздравляем с
успешным выступлением ребят, преподавателя Анну Анатольевну Федорову и
концертмейстера Светлану Алексеевну Федорову.
https://tdmsh.lenobl.muzkult.ru/news/71594281