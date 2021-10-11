«КапЕлька» из Тайцев – лауреат Всероссийского конкурса

…Творческая жизнь этого юного во всех отношениях ансамбля насчитывает всего два года. Но за это время благодаря стараниям его участников и работе руководителя ансамбля – преподавателя хора Анны Анатольевны Федоровой коллектив неоднократно становился лауреатом областных конкурсов.

26 сентября вокальный ансамбль «КапЕлька» принял участие во Всероссийском конкурсе «Открытие» в Санкт-Петербурге. 8 октября стали известны результаты: в номинации «Вокальное исполнительство – хоровое академическое пение» в возрастной категории «дети 12 лет и младше» юный коллектив стал лауреатом II степени.

Поздравляем с успешным выступлением ребят, преподавателя Анну Анатольевну Федорову и концертмейстера Светлану Алексеевну Федорову.

https://tdmsh.lenobl.muzkult.ru/news/71594281