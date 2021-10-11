«Умный город»: опыт Швеции

Новая экспозиция совершенно преобразила пространство выставочного зала «Купринки», разместившись на красочных стендах кубической формы. Выставка адресована всем урбанистам-мечтателям, которые хотят познакомиться с самыми современными градостроительными решениями.

Термин «умный город» все чаще встречается в нашей реальности. Под ним понимается мегаполис, в котором сочетаются технологии по улучшению качества жизни населения, снижению негативного воздействия на окружающую среду, активное использование альтернативных источников энергии и уменьшение спроса на энергоносители. Благодаря взаимосвязанной системе коммуникативных и информационных технологий с интернетом вещей, упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения.

Чтобы построить умные и устойчивые города, разные процессы и функции должны работать в гармонии друг с другом. Большой опыт в том, как соединить все необходимые компоненты, имеет Швеция. В 2010 году Стокгольм стал первым городом, удостоенным Европейской премии «Зеленая столица». В ноябре 2020 года на международном конгрессе в Барселоне Smart City Expo Стокгольм получил статус «самого умного» города в мире - за инновации в области охраны окружающей среды, распространение цифровых технологий и повышение благосостояния жителей.

На выставке «Умный город» представлен передовой опыт Швеции на пути к устойчивому развитию. На примере восьми городских объектов из разных уголков этой страны показано, как шведские архитекторы, дизайнеры и планировщики городской среды решают насущные вопросы очистки питьевой воды и сточных вод, обращения с отходами, повышения качества воздуха.

Вакуумная система сбора отходов, энергоэффективные здания и целые жилые кварталы, экологичный транспорт и возобновляемая энергия – современному умному городу есть, что предложить своему жителю.

Подготовила Юлия Лысанюк