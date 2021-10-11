«Умный город»: опыт Швеции

Новая
экспозиция совершенно преобразила пространство выставочного зала «Купринки»,
разместившись на красочных стендах кубической формы. Выставка адресована всем
урбанистам-мечтателям, которые хотят познакомиться с самыми современными
градостроительными решениями.
Термин «умный город» все
чаще встречается в нашей реальности. Под ним понимается мегаполис, в котором
сочетаются технологии по улучшению качества жизни населения, снижению
негативного воздействия на окружающую среду, активное использование
альтернативных источников энергии и уменьшение спроса на энергоносители.
Благодаря взаимосвязанной системе коммуникативных и информационных технологий с
интернетом вещей, упрощается управление внутренними процессами города и
улучшается уровень жизни населения.
Чтобы построить умные и
устойчивые города, разные процессы и функции должны работать в гармонии друг с
другом. Большой опыт в том, как соединить все необходимые компоненты, имеет
Швеция. В 2010 году Стокгольм стал первым городом, удостоенным Европейской
премии «Зеленая столица». В ноябре 2020 года на международном конгрессе в
Барселоне Smart City Expo Стокгольм получил статус «самого умного» города в
мире - за инновации в области охраны окружающей среды, распространение цифровых
технологий и повышение благосостояния жителей.
На выставке «Умный город»
представлен передовой опыт Швеции на пути к устойчивому развитию. На примере восьми городских объектов из
разных уголков этой страны показано, как шведские архитекторы, дизайнеры и
планировщики городской среды решают насущные вопросы очистки питьевой воды и
сточных вод, обращения с отходами, повышения качества воздуха.
Вакуумная
система сбора отходов, энергоэффективные здания и целые жилые кварталы,
экологичный транспорт и возобновляемая энергия – современному умному городу
есть, что предложить своему жителю.
Подготовила Юлия Лысанюк