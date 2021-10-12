«Гатчинская Романсиада»: призы – самым искренним и душевным

Открывая церемонию награждения, член жюри – народный артист России, ведущий солист Михайловского театра Николай Копылов поздравил Гатчину и участников конкурса с этим событием, заметив, что «Романсиада» очень украшает город: «Приятно, когда звучит русский романс. А когда романс исполняют молодые красивые голоса, это приятно вдвойне. Успехов вам, потому что «Романсиада» для многих участников – только начало большого творческого пути».

Обладателем Гран-при 10-й «Гатчинской Романсиады» стал Егор Мартыненко из Петербурга.

В номинации «Любители» победила гатчинская исполнительница Виктория Ганжа. Второе место разделили Ирина Бухонко из Гатчины и петербуржец Михаил Кучма. Третье место заняли Владимир Войнов из Шушенского и Полина Карашевская из Санкт-Петербурга, признанная, кроме того, по единому мнению членов жюри «Надеждой Романсиады».

Так как конкурс в этом году был посвящен 220-летию со дня рождения певца и композитора Александра Варламова и 100-летию Арно Бабаджаняна, был учрежден специальный приз за лучшее исполнение их произведений. Один из самых верных членов жюри конкурса, преподаватель актерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории Жорж Девдариани, приглашенный на сцену для награждения, признался, что это большая честь – вручать приз Варламова: «Его произведения могут исполнять только те, кто обладает незаурядной актерской техникой». Такой исполнительницей была признана Валерия Пронько из Беларуси.

Произведение Арно Бабаджаняна, по мнению жюри, лучше всех исполнил Лю Чжоупин из Китая.

Дипломы в номинации «Молодые исполнители» вручали заслуженный работник культуры РФ руководитель гатчинского театра костюма «Катюша» Людмила Иванова и лауреат российских и международных конкурсов, оперный певец Владимир Вьюров. Поздравляя лауреатов и дипломантов, Владимир Вьюров отметил высокий уровень конкурсантов: «Нам в жюри было сложно, очень много хороших исполнителей. Участвуйте во всех конкурсах – это всегда качественный скачок».

Среди «Молодых исполнителей» победили Ирина Мортикова из Омска и Евгения Резникова из Ростова-на-Дону. Петербурженка Ивета Симонян и Иван Сизов из Усть-Каменогорска, Казахстан, разделили второе место. Третье место получили сразу три исполнителя: Дарья Козлова из Ярославля, Михаил Кузнецов из Санкт-Петербурга и Даниил Антонов из Нижнего Новгорода.

Председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева отметила, что все участники «Романсиады» уверенно смотрят в будущее в части служения музыки, и вручила особый приз «За убедительное воплощение художественного образа вокального произведения» Полине Новиковой.

Номинация «Профессиональные исполнители» была в этом году самой многочисленной. В честном творческом соревновании третье место досталось Екатерине Варфоломеевой из Петербурга и Чжан Хуэй из Китая. Второе место разделили петербурженка Екатерина Сергеева и представительница Гатчины Фатима Мазурова. Победили среди профессионалов певцы Санкт-Петербурга Дарья Тарасова и Антон Андреев.

Председатель жюри, заслуженная артистка России, профессор, декан вокально-режиссерского факультета Санкт-Петербургской консерватории Мария Людько, награждая профессионалов-победителей, заметила, что минувший год для профессиональных певцов был сложным: «Профессионалы остались без сцены, без концертмейстеров, но мы справились. И на этом конкурсе услышали много интересных голосов. Романс – один из самых сложных жанров, требующих бережного отношения к слову, великолепного владения голосом, идеального вкуса и чувства стиля. Особенно жанр старинного русского романса. От всей души поздравляю всех с победой!».

Дирижер, композитор и постоянный член жюри конкурса Валерий Минкин поздравил всех с юбилеем «Романсиады», также отметив, что романс – это непростой жанр: «…Но мне отрадно, что столько молодых людей стали поклонниками этого жанра. Самое важное чувство и критерий исполнителя – это искренность. И подавляющее большинство наших исполнителей этим качеством обладает. Так что вперед! Как говорил наш великий вождь, «верной дорогой идете, товарищи!», – завершил свое выступление Валерий Минкин, вызвав в зале смех и аплодисменты.

Руководитель петербургской творческой мастерской «Академия странствий» певица Светлана Исаева и режиссер-постановщик концертных программ Борис Горанский вручили отдельные премии «…людям, которые служат искусству и любят романс». Первую премию под названием «Музыкальное сердце» получила Екатерина Варфоломеева, которая уже преподает и подготовила много успешных учеников.

Вторую премию назвали «Артист 21 века». Светлана Исаева пояснила, что сегодня перед новыми исполнителями ставятся очень сложные задачи: «Им нужно бережно донести наследие прошлого поколения до поколения нового, а во времена «Тик-Тока», «Инстаграма» и массмедиа это очень непросто. Русский романс не нужно разукрашивать, это произведения для очень искренних людей. И мы выбрали исполнителя, который был предельно искренен, несмотря на свой юный возраст, – это Егор Мартыненко».

Также премией творческой мастерской «Академия странствий» были отмечены еще две певицы: Ивета Симонян и Полина Новикова, в исполнении которых Светлана Исаева, по собственному признанию, услышала русскую душу.

На 10-й «Романсиаде» жюри провозгласило еще один необычный титул – «Мисс Романсиада», который присвоили 19-летней Екатерине Ивановой из Санкт-Петербурга.

Лучшим концертмейстером X Международного конкурса «Гатчинская Романсиада» был назван Константин Ганшин.

Комитет Гатчинского района по культуре и туризму, оказавший поддержку конкурсу, вручил членам жюри благодарственные письма. Многие предприятия и организации Гатчины и района также не остались в стороне и помогли в проведении «Романсиады». А «Мясной дом Ивановых» вручил обладателю Гран-при специальный – «вкусный» – приз.





Фото Александра Баскакова