Новые технологии на дороге в Тайцы

Региональный дорожный комитет в партнерстве с
компанией «Газпромнефть-Битумные материалы» оценивает защитно-восстанавливающий
комплекс «Брит». Он был нанесен, в частности, на подъезде к поселку Тайцы в
Гатчинском районе. Ключевая особенность «Брита» — мгновенное заполнение мелких
деформаций покрытия (трещин, каверн и выбоин) и, как следствие, значительное
сокращение влагонасыщения старого асфальта. За счет этого асфальт становится
менее восприимчив к температурным перепадам, что, в свою очередь, продлевает
срок его службы до трех лет.
Чуть ранее данная технология укрепления
асфальтобетонного покрытия получила согласование федерального дорожного
агентства («Росавтодора») и была внесена в реестр новых технологий в дорожном
строительстве.
В течение осени, зимы и весны дорожники будут
наблюдать за опытными участками.
Напомним, дорожная отрасль Ленинградской области все
больше использует новые технологии для ремонта и обслуживания региональных
магистралей. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
применяется технология холодного ресайклинга, позволяющая быстро делать
гравийные дороги асфальтобетонными.