Новые технологии на дороге в Тайцы

Региональный дорожный комитет в партнерстве с компанией «Газпромнефть-Битумные материалы» оценивает защитно-восстанавливающий комплекс «Брит». Он был нанесен, в частности, на подъезде к поселку Тайцы в Гатчинском районе. Ключевая особенность «Брита» — мгновенное заполнение мелких деформаций покрытия (трещин, каверн и выбоин) и, как следствие, значительное сокращение влагонасыщения старого асфальта. За счет этого асфальт становится менее восприимчив к температурным перепадам, что, в свою очередь, продлевает срок его службы до трех лет.

Чуть ранее данная технология укрепления асфальтобетонного покрытия получила согласование федерального дорожного агентства («Росавтодора») и была внесена в реестр новых технологий в дорожном строительстве.

В течение осени, зимы и весны дорожники будут наблюдать за опытными участками.

Напомним, дорожная отрасль Ленинградской области все больше использует новые технологии для ремонта и обслуживания региональных магистралей. В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» применяется технология холодного ресайклинга, позволяющая быстро делать гравийные дороги асфальтобетонными.