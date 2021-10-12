В Тайцах сгорело кафе

5 октября в посёлке Тайцы по неустановленной пока причине сгорело кафе, расположенное на улице Юного Ленинца. На месте пожара работали эксперты ФГБУ СЭУ ФПС Испытательно-пожарная лаборатория.

В тот же день в садоводстве «Красновыборжец» массива «Чаща» в дачном доме выгорела кровля в месте прохождения дымохода печи на площади 1 кв. метр. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Сразу два пожара произошло 8 октября в Чаще. В посёлке Чаща в частном жилом доме выгорело помещение котельной. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети. В садоводстве «Огонёк» массива «Чаща» выгорели внутренние помещения бани. Причиной пожара стала техническая неисправность печной трубы. На тушение пожара выезжала добровольная пожарная команда массива «Чаща», которая ликвидировала горение до прибытия пожарных подразделений 105 ПЧ.

9 октября в садоводстве «Кировец-2» массива «Промзона» сгорела хозпостройка, в том же массиве, но уже в СНТ «Электронстандарт», сгорел дом, от перехода огня частично выгорела кровля соседнего дома. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района