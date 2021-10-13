Озёра гатчинских парков становятся чище

Работы по расчистке донных отложений проходят в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Основной целью проекта является улучшение экологического состояния гидрографической сети водоемов на территории парковых водоемов города Гатчины.

Озеро Белое, расположенное на территории музея-заповедника «Гатчина», является одним из наиболее крупных и сложных объектов проекта из-за множества ответвлений, подлежащих расчистке в рамках проекта. Кроме того, объект находится под охраной ЮНЕСКО. Для защиты объектов культурного наследия ― террасы Белого озера, Горбатого моста на Длинном острове и металлических мостов на острове Любви и в лабиринтах ― при проведении устанавливаются охранные зоны шириной не менее 5 м, в которых работы не производятся. Кроме того, на участках сохранившихся фрагментов деревянных берегоукрепительных сооружений установлена защитная зона не менее 2 м.

Площадь работ на Белом озере составит 22,9 га, в результате расчистки планируется изъять порядка 138,8 тыс. куб. м грунта.

Полный комплекс проводимых работ по расчистке водных объектов в Гатчине будет завершён до конца 2022 года.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградская область будет работать над расширением программы и включением в нее других водоемов региона, очистка которых необходима и для организации водоснабжения населенных пунктиров, и для организации рекреационных, туристических зон.

Напомним, что работу в рамках проекта начались в 2019 году и состоят из двух этапов. Первый реализуется на территории ГМЗ «Гатчина», где к очистке от донных отложений определены река Тёплая, озеро Белое и Карпин пруд, второй этап затрагивает территории Приоратского парка: озёра Филькино, Черное и ручей Безымянный.