Гатчина готова к гражданской обороне

Учения проводятся ежегодно и приурочены к Дню российской гражданской обороны, которой 4 октября исполнилось 89 лет. Тренировка проводилась с целью совершенствования практических навыков органов, участвующих в гражданской обороне, а также для проверки взаимодействия сил и средств, которые входят в Гатчинское районное звено Единой государственной системы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и проверки реальности Плана гражданской обороны и защиты населения. Как в мирное, так и в военное время.

- Тренировка прошла в три этапа, – рассказывает директор управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района Виктор Уханов. – Первый – это оповещение и сбор руководящего состава администрации Гатчинского района и территориальных органов исполнительной власти, МЧС, прокуратуры, УМВД, медработников.

В 6:07 утра Единая дежурно-диспетчерская служба получила сигнал с 58 объекта загородного пункта управления правительства Ленинградской области на проведение тренировки. Сразу было доложено главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим – она является руководителем гражданской обороны района. Глава отдала распоряжение на оповещение и сбор руководящего состава.

В 9:00 руководящий состав в количестве 38 человек был собран в гатчинской администрации. По видеоконференцсвязи с правительством Ленинградской области в лице вице-губернатора Михаила Ильина районам была поставлена задача на выполнение мероприятий штабной тренировки. После этого Людмила Николаевна отдала распоряжения органам, отвечающим за гражданскую оборону. Например, комиссии по эвакуации населения поставили задачу скорректировать план эвакуации, службе убежищ и укрытий – подготовить укрытия к приему укрываемых. Службе торговли и питания – условно – развернуть подвижные пункты питания для проведения аварийно-спасательных работ.

- Где в Гатчине укрытия и убежища?

- Убежища строились для объектов экономики, которые продолжают работать в военное время. А укрытия – это подвальные помещения. Одно из убежищ находится в Приоратском парке. Сейчас оно передано КУГИ Ленинградской области – для размещения экспозиции, посвященной Красногвардейскому укрепрайону.

- Что происходило, когда выли сирены?

- Это был второй этап: проверка систем оповещения. В 10:40 – 11:00 проверялась система оповещения населения. Услышав сирены, граждане должны включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Речевая информация доводится до населения и по громкоговорящим устройствам.

На третьем этапе проводились практические мероприятия на базе Гатчинской больницы. Вводная такая: диверсионно-разведывательная группа заложила взрывное устройство на втором этаже административного здания. Произошел взрыв и пожар.

Мы включили пожарную сигнализацию, передали речевую информацию, эвакуировали всех из административного здания больницы. Прибыли четыре единицы пожарной техники – они полностью развернулись и провели свои мероприятия. Прибыла полиция: патрульно-постовая служба и ГИБДД – для охраны в зоне ЧС, чтобы не было паники, и машины не заезжали на территорию. Медработники, водоканал, газовая служба – все структуры отработали на месте свои действия по полученной вводной.

Мероприятия длились целый день. По окончании тренировки отчет был отправлен в Главное управление МЧС России по Ленинградской области.

- И как, по-вашему, результат – к гражданской обороне мы готовы?

- Лучшим показателем являются действия в ходе настоящих происшествий. Накануне у нас получилась «репетиция» с крушением на железной дороге, когда жизнь подкинула реальную вводную. Отработали хорошо: развернулись три расчета пожарных, из Петербурга прибыла спецчасть по пожаротушению. Народ эвакуировали. Вызвали подъемный кран, поставили вагоны на рельсы. Разлив газового конденсата был оперативно купирован пеной. Возгорания не произошло, но мы готовились к худшему. 180 тонн этого горючего могли доставить большие неприятности. Однако в результате слаженного взаимодействия всех служб ЧС была предотвращена – что и требовалось доказать.



