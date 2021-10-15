Горячая линия ― для особенных случаев

Благотворительная
служба поиска медицинской помощи «Верное направление» поможет родителям
тяжелобольных детей.
Обратиться
на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или
оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств
реабилитации или необходимых ребёнку обследований, а также с проездом до места
лечения и проживанием в момент его прохождения.
Специалисты
службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от
государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в
благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до
момента получения помощи.
Телефон
бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06:00 до
18:00. Сайт проекта: www.vernap.ru
Сотрудники
службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18
лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи
осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к
благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о
финансовом состоянии.
Проект
реализуется при поддержке правительства Ленинградской области, Агентства
стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта и фонда
«Росконгресс».