Горячая линия ― для особенных случаев

Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» поможет родителям тяжелобольных детей.

Обратиться на горячую линию можно в случае, если возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических средств реабилитации или необходимых ребёнку обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием в момент его прохождения.

Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный случай до момента получения помощи.

Телефон бесплатной горячей линии – 8 800 303 30 30, время работы – по будням с 06:00 до 18:00. Сайт проекта: www.vernap.ru

Сотрудники службы рассматривают обращения только от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.

Проект реализуется при поддержке правительства Ленинградской области, Агентства стратегических инициатив, Общероссийского народного фронта и фонда «Росконгресс».