Аэропорт в Сиверском – проект получает развитие

Стороны
подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского
аэропорта в Сиверском и согласовали план совместных действий для перехода к активной
стадии строительства.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с руководителем Группы компаний «Евросиб» Дмитрием Никитиным, в рамках которой обсуждался вопрос реализации проекта создания аэропорта в поселке Сиверский Гатчинского района.
Стороны
подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского
аэропорта в Сиверском и согласовали план совместных действий для перехода к активной
стадии строительства.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти
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