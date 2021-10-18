Аэропорт в Сиверском – проект получает развитие

Аэропорт в Сиверском – проект получает развитие

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с руководителем Группы компаний «Евросиб» Дмитрием Никитиным, в рамках которой обсуждался вопрос реализации проекта создания аэропорта в поселке Сиверский Гатчинского района.

Рубрики : Общество     18 Oct 2021

Стороны подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского аэропорта в Сиверском и согласовали план совместных действий для перехода к активной стадии строительства.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

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