Александр Дрозденко поручил усилить противокоронавирусные проверки в Ленобласти

Ровно неделя прошла с нового COVID-постановления, принятого в Ленинградской области. Часть антикоронавирусных мер уже вступила в силу, а часть, как, например, QR-коды, вступит в силу с 15 ноября.

Между тем, заболеваемость коронавирусом в регионе, как и по всей стране, растёт. И здесь важно, чтобы принятые ограничения работали, а для этого в Ленобласти нужно усилить проверочные мероприятия. Об этом сегодня, 18 октября, заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленобласти Ольга Историк.

«Ношение масок, дистанцирование, обеззараживающие мероприятия – это всё относится к иммунной профилактике. Раньше за неделю проводилось около ста проверок, активно работали районные штабы. Ситуация очень напряжённая, надо углубляться и утяжеляться в плане проверочных мероприятий», - подчеркнула она.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с этим согласился, поручив к концу недели подготовить чёткий график COVID-проверок. Также глава 47-го региона ещё раз прокомментировал новое антикоронавирусное постановление:

«Если после 15 ноября у предприятия не будет ковидного паспорта, то оно работать не будет. И мы будем этому строго следовать. Нужно предупреждать и фитнес-залы, и кинотеатры, и театры, и дома культуры, чтобы они потихоньку свою публику готовили, что с 15 ноября будут QR-коды о вакцинации, либо документы, что переболели, либо нужен будет ПЦР-тест. Если этого нет, то на мероприятие или занятие не попадёшь».

Александр Дрозденко добавил, что требования нового постановления действительно жёсткие, но они вынужденные.

«Ни в магазины, ни в аптеки, ни даже в парикмахерскую ПЦР-тест не требуется. Там мы требуем, чтобы были безопасны работники, те, кто оказывает услуги. Без фитнеса, без кино, если нет прививки или не переболели, или не хотите делать ПЦР, можно обойтись. Отступать нам некуда».

Ранее Online47 сообщал, что в целом ситуация с распространением коронавируса в Ленобласти остается напряжённой. На сегодняшний день на койках в областных стационарах находятся 1810 человек.

Фото: Валентин Илюшин/Online47