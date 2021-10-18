Студентка ГИЭФПТ - в финал премии «Студент года»

Сегодня стало известно, что финалистками конкурса из вузов стали Антонина Калинина из ГИЭФПТ и София Довбышенко из ЛГУ имени А.С. Пушкина. Антонина вышла в финал в номинации «Творческая личность», а София ― «Интеллект года».

Девушкам предстоит защищать честь региона в финале, который состоится с 13 по 18 ноября в Томске.

Ранее были объявлены финалисты ― студенты профессиональных учебных заведений. Так, в номинации «Творческая личность» в финал вышел Максим Гуцу, студент колледжа ЛГУ им. А.С. Пушкина, в номинации «Профессионал года» ― Ульяна Тимофеева, студентка Выборгского института ЛГУ им. А.С.Пушкина, а «Спортсмен года» ― Полина Барсукова, также студентка Выборгского института ЛГУ им. А.С. Пушкина.