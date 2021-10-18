Ушёл из жизни Александр Вахтер

Александр
Арнольдович родился 6 октября 1938 года в Ленинграде. В блокаду жил на
Выборгской набережной. Воспитывали Александра мама и бабушка, так как отец
пропал без вести на фронте.
В
1960 году после службы в армии поступил работать техником-технологом на завод
им. Климова. В 1968 году окончил Политехнический институт, получив
специальность инженер-механик. За время производственной деятельности прошёл
путь от техника до заместителя главного технолога завода по новой технике.
С
1987 года Александр Вахтер жил в Гатчине, работал в Ленинградском институте
ядерной физики ведущим инженером-технологом, с 1998 года – в Центральном
военно-морском архиве.
Председателем
Совета Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Александр Вахтер стал в 2006 году, а в 2014–м – членом Президиума Международной
ассоциации общественных организаций блокадников. Награждён медалью «Ветеран
труда», многочисленными грамотами и благодарностями.
Выражаем
соболезнования родным и близким.