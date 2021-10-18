Ушёл из жизни Александр Вахтер

Александр Арнольдович родился 6 октября 1938 года в Ленинграде. В блокаду жил на Выборгской набережной. Воспитывали Александра мама и бабушка, так как отец пропал без вести на фронте.

В 1960 году после службы в армии поступил работать техником-технологом на завод им. Климова. В 1968 году окончил Политехнический институт, получив специальность инженер-механик. За время производственной деятельности прошёл путь от техника до заместителя главного технолога завода по новой технике.

С 1987 года Александр Вахтер жил в Гатчине, работал в Ленинградском институте ядерной физики ведущим инженером-технологом, с 1998 года – в Центральном военно-морском архиве.

Председателем Совета Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Александр Вахтер стал в 2006 году, а в 2014–м – членом Президиума Международной ассоциации общественных организаций блокадников. Награждён медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами и благодарностями.

Выражаем соболезнования родным и близким.