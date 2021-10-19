Догазификация в области набирает обороты

В 2021 году АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» планирует газифицировать более 3 тысяч домовладений, а уже в 2022 году ― более 60 тысяч. Работа продолжится в 2023-2024 годах ― предстоит подключить к газу более 20 тысяч домовладений.

«Для снижения затрат жителей правительство Ленинградской области за счет бюджета возмещает часть затрат на догазификацию. Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тыс. руб. при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 165 тыс. руб. ― льготным категориям граждан, 145 тыс. руб. ― остальным собственникам домовладений. С 1 января 2022 года размер субсидии увеличится. Для льготников ― до 200 тыс. руб., для остальных собственников ― до 180 тыс. руб.», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

От жителей Ленинградской области уже поступило почти 10 тысяч заявок на догазификацию. Сроки подведения зависят от удалённости домовладений от газораспределительной инфраструктуры. Заявки на догазификацию можно подать разными способами: в Единых центрах предоставления услуг в Петербурге и филиалах компании; на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru - а также по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

Напомним, ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств граждан поручил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года.