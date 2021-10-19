Юнармейский слёт в «Чкалов Парке»

Соревнования проходили в рамках программы «Юнармейское движение» среди команд гатчинских школ, специализированных военных и кадетских классов, воспитанников военно-патриотических, подростково-молодежных объединений, официально зарегистрированных в Главном штабе Юнармии по Ленинградской области.

В «Чкалов Парке» собрались десять команд из Гатчины и района, все участники – в возрасте от 12 до 16 лет. Как заметил директор Центра патриотического воспитания «Чкалов Парк» Сергей Уланский, среди юнармейцев было много новых лиц. Что не может не радовать – юнармейское движение растет.

- Каждый, кто носил берет юнармейца, будет настоящим патриотом, – сказал Сергей Витальевич, приветствуя юнармейцев, и пожелал всем удачи и честной борьбы.

Директор Районного центра детского творчества Оксана Пугачева отметила, что это первый осенний слёт, своего рода срез – посмотреть, что умеют ребята:

- Потом в течение года будет целый цикл мероприятий. И итоговый слет, на котором будут определены победители, пройдет весной. Сегодня среди юнармейцев есть те, кто победил на турслете в этом году – это асы, готовые сами показать мастер-классы. А есть новенькие с огромным желанием всему научиться.

В ходе соревнований юнармейцы дружно подтягивались, отжимались, стреляли, надевали противогаз на скорость, транспортировали раненого, разбирали-собирали автомат, тушили пожар и метали ножи. Девочки не отставали от мальчиков. Как заметил автор проекта Центра патриотического воспитания «Чкалов Парк» Виктор Шиян, на слете не было ни одного скучающего лица: ребята выполняли задания с энергией и энтузиазмом. После выступлений юнармейцы не менее энергично отдали дань обеду из полевой кухни.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, присутствовавший на слете, подчеркнул, что патриотическое воспитание подрастающего поколения должно стоять во главе угла:

- Здорово, что есть люди, которые хотят прививать молодежи навыки военного дела. Хорошо, что появляются такие объекты, как «Чкалов Парк», на них должна выделяться государственная поддержка. Мы как депутаты областного парламента обязательно будем поддерживать и рекомендовать, чтобы такие организации финансировались на уровне государства, – сказал Александр Владимирович.

После подведения итогов соревнований призовые места в двух возрастных группах распределились следующим образом.

В старшей группе победила команда Пудостьской школы «Дела.миру». Второе место заняли «Звездочки» из Гатчинской школы № 9. Бронзу завоевала команда Войсковицкой школы.

В младшей возрастной группе первое место заняла команда «Патриоты» из Гатчинской школы № 9. Второе – «Орлята» из Пудостьской школы, на третье место вышла команда «Пламя» из Пламенской школы.

В личном зачете в каждой возрастной группе были свои победители на трех рубежах. В номинации «Меткий стрелок» среди юнармейцев старшего возраста победила Диана Пардаева, в младшей группе - Вера Уткина. Контрольно-силовое упражнение в старшей группе лучше всех выполнил Даниил Петухов, в младшей – Денис Ручкин. На разборке-сборке автомата лучший результат показал Егор Щекотов из старшей группы, среди младших в победители вышла Дарья Дьячкова.



