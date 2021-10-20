Ленинградская область провожает призывников

«Призыв начался традиционно и планово. Сегодня первые
16 призывников со сборного пункта Ленинградской области отправятся к местам
прохождения службы. Большей частью ребята будут служить в границах западного
военного округа. Но также есть те, кто отправится в части, подчиненные
командованиям военно-морского флота, воздушно-космических сил, а также в
Преображенский полк», - отметил врио военного комиссара Ленинградской области,
подполковник В. В. Скоков.
На сборном пункте будущие военнослужащие в первую
очередь проходят тестирование на коронавирус. Только после получения
отрицательного результата тестирования призывники отправляются проходить
следующие этапы.
Это - дактилоскопическая регистрация, медицинский
осмотр, электронные документы, психологический отбор. Отпечатки пальцев и
биометрические данные становятся частью электронного личного дела каждого
призывника. На основе психолого-профессионального тестирования призывникам
рекомендуют военную специальность.
Также на сборном пункте юноши переодеваются в форму,
получают набор новобранца и ПЭК – пластиковую электронную карту (документ учёта
персональных сведений во время службы).
На время следования до воинских частей каждый
новобранец обеспечен средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.
В напутственных словах новобранцам ветераны боевых
действий Афганской и Чеченской войн подчеркнули, что служба в армии —
возможность попробовать себя, посмотреть на других и на своё место в этой
жизни, понять, к чему ты готов. Во время службы военнослужащий получит
возможность обрести новую профессию, научится быстро принимать решения, станет
настоящим военным специалистом.
«Пусть ваша служба будет военной, но проходить будет в
мирное время», - отметили ветераны боевых действий.