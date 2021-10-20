Ленинградская область провожает призывников

«Призыв начался традиционно и планово. Сегодня первые 16 призывников со сборного пункта Ленинградской области отправятся к местам прохождения службы. Большей частью ребята будут служить в границах западного военного округа. Но также есть те, кто отправится в части, подчиненные командованиям военно-морского флота, воздушно-космических сил, а также в Преображенский полк», - отметил врио военного комиссара Ленинградской области, подполковник В. В. Скоков.

На сборном пункте будущие военнослужащие в первую очередь проходят тестирование на коронавирус. Только после получения отрицательного результата тестирования призывники отправляются проходить следующие этапы.

Это - дактилоскопическая регистрация, медицинский осмотр, электронные документы, психологический отбор. Отпечатки пальцев и биометрические данные становятся частью электронного личного дела каждого призывника. На основе психолого-профессионального тестирования призывникам рекомендуют военную специальность.

Также на сборном пункте юноши переодеваются в форму, получают набор новобранца и ПЭК – пластиковую электронную карту (документ учёта персональных сведений во время службы).

На время следования до воинских частей каждый новобранец обеспечен средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.

В напутственных словах новобранцам ветераны боевых действий Афганской и Чеченской войн подчеркнули, что служба в армии — возможность попробовать себя, посмотреть на других и на своё место в этой жизни, понять, к чему ты готов. Во время службы военнослужащий получит возможность обрести новую профессию, научится быстро принимать решения, станет настоящим военным специалистом.

«Пусть ваша служба будет военной, но проходить будет в мирное время», - отметили ветераны боевых действий.