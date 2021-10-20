Малый бизнес ждут в «Электронном магазине» Ленобласти

Электронный магазин создан для того, чтобы облегчить доступ к государственным закупкам малых объемов малому бизнесу 47 региона. Благодаря этому ресурсу в закупках малых объемов на равных условиях с ленинградскими поставщиками могут участвовать поставщики из других регионов.

Работает площадка следующим образом: заказчик размещает на сайте заявку, после чего может получить коммерческие предложения от поставщиков. Кроме того, будет реализована возможность выбора товаров и услуг из представленных на платформе. Также любой предприниматель может самостоятельно искать в каталоге подходящее предложение.

Цель портала - сократить время на поиск нужных товаров и услуг, а также исключить личное общение заказчика и поставщика, поскольку все договоры заключатся в электронном виде.

К подсистеме подключено более 2600 организаций.

С полным списком возможностей, предоставляемых новым функционалом Электронного магазина можно ознакомиться по ссылке: https://fond-lenobl.ru/em-lo/novosti/novyy-funktsional-elektronnogo-magazina/

Любые вопросы, связанные с новым функционалом Электронного магазина Ленинградской области https://zakupki.lenreg.ru/ можно задать по телефону +7 (812) 670-75-88 или по электронной почте: info@fond-lenobl.ru