Малый бизнес ждут в «Электронном магазине» Ленобласти

Электронный магазин создан для того, чтобы облегчить
доступ к государственным закупкам малых объемов малому бизнесу 47 региона.
Благодаря этому ресурсу в закупках малых объемов на равных условиях с ленинградскими
поставщиками могут участвовать поставщики из других регионов.
Работает площадка следующим образом:
заказчик размещает на сайте заявку, после чего может получить коммерческие
предложения от поставщиков. Кроме того, будет реализована возможность выбора
товаров и услуг из представленных на платформе. Также любой предприниматель
может самостоятельно искать в каталоге подходящее предложение.
Цель портала - сократить время на поиск
нужных товаров и услуг, а также исключить личное общение заказчика и
поставщика, поскольку все договоры заключатся в электронном виде.
К подсистеме подключено более 2600
организаций.
С полным списком возможностей,
предоставляемых новым функционалом Электронного магазина можно ознакомиться по
ссылке: https://fond-lenobl.ru/em-lo/novosti/novyy-funktsional-elektronnogo-magazina/
Любые вопросы, связанные с новым функционалом Электронного магазина
Ленинградской области https://zakupki.lenreg.ru/ можно задать по
телефону +7 (812) 670-75-88 или по электронной почте: info@fond-lenobl.ru