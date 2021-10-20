Новичкам в бизнесе поможет регион

Речь идет о бизнесменах,
которые работают не более одного года и планируют дальнейшее развитие. Эти
средства получили предприниматели в сфере красоты, дневного ухода за детьми,
ведущие деятельность в сфере общественного питания и предоставляющие услуги по
доставке продуктов, а также фитнес-центры. География развития «молодого»
предпринимательства обширна: больше всех этим механизмом воспользовались во
Всеволожском и Сланцевском районах, а также в Кировском, Бокситогорском районах
и Сосновом Бору.
Напомним, для начинающих
разработаны специальные финансовые продукты «Старт» и «Франшиза». Участники
программы «Старт» могут получить микрозаймы от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей
под 5% годовых. Одно из основных условий, при которых предоставляются средства:
должна быть представлена бизнес-идея, оформленная в обоснованный бизнес-план.
Если же начинающий
предприниматель решил купить готовый бизнес по франшизе, и ему не хватает
собственных средств на ее покупку, то можно воспользоваться микрозаймом
«Франшиза» и получить от 50 тысяч до 2 млн рублей под 5% годовых. Использовать
средства можно на оплату паушального взноса, программного обеспечения,
оборудования или расходов на рекламу. Подробная информация размещена на сайте
Фонда поддержки предпринимательства области.
Программы по поддержке
начинающих предпринимателей реализуются в рамках в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».