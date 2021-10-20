Новичкам в бизнесе поможет регион

Речь идет о бизнесменах, которые работают не более одного года и планируют дальнейшее развитие. Эти средства получили предприниматели в сфере красоты, дневного ухода за детьми, ведущие деятельность в сфере общественного питания и предоставляющие услуги по доставке продуктов, а также фитнес-центры. География развития «молодого» предпринимательства обширна: больше всех этим механизмом воспользовались во Всеволожском и Сланцевском районах, а также в Кировском, Бокситогорском районах и Сосновом Бору.

Напомним, для начинающих разработаны специальные финансовые продукты «Старт» и «Франшиза». Участники программы «Старт» могут получить микрозаймы от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей под 5% годовых. Одно из основных условий, при которых предоставляются средства: должна быть представлена бизнес-идея, оформленная в обоснованный бизнес-план.

Если же начинающий предприниматель решил купить готовый бизнес по франшизе, и ему не хватает собственных средств на ее покупку, то можно воспользоваться микрозаймом «Франшиза» и получить от 50 тысяч до 2 млн рублей под 5% годовых. Использовать средства можно на оплату паушального взноса, программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу. Подробная информация размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства области.

Программы по поддержке начинающих предпринимателей реализуются в рамках в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».