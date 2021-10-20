Областные музеи ждут ребят на каникулах

С 23 октября по 7 ноября,
а также 13-14 и 20-21 ноября детей и взрослых ждут игры, квесты, викторины,
мастер-классы, экскурсии, выставки, конкурсы, музейные занятия и прогулки.
«Южный маршрут. Люди и
тексты» зовет на берега Оредежа, где жили и творили многие русские писатели и
художники. А сегодня здесь работают 4 музея. Музей-усадьба «Рождествено»
приглашает принять участие в семейном квесте «Вслед за Трэйни». Трэйни —
обожаемая такса семьи Набоковых — проведет гостей по набоковскому парку,
помогая разгадывать загадки и делясь своими находками.
Музей-усадьба «Суйда» —
имение Абрама Ганнибала — подготовил для участников фестиваля семейную игру
«Усадебные истории». «Дом станционного смотрителя» приглашает присоединиться к
творческой мастерской «Тайна колокольчика». На мастер-классе ребятам предстоит
познакомиться с профессией шорника и попробовать себя в этом ремесле. В музее
«Домик няни А.С. Пушкина» в селе Кобрино участники познакомятся с историей
«дорожных сумок» XIX столетия.
Музей «Дом царской
кормилицы» в Тосно приготовил для ребят игровую программу «Товары со всего
света». Посетители увидят предметы, которые в XIX столетии были в диковинку для
местных жителей, поучаствуют в викторине, а победители получат «старинные
деньги» и «купят» на них товары со всего света.
Музей-усадьба «Приютино»
приглашает в путешествие в страну старинных звуков. Проходя по залам усадебного
музея, гости услышат звуки прошлого, например, голоса Крылова и Пушкина.
Выставочный зал
«Смольный» в Санкт-Петербурге представит несколько музеев Ленинградской области
на детской интерактивной выставке «Когда земля была морем. Геологическое
путешествие по Ленинградской области».
Выставка знакомит с
подземными богатствами Ленинградской области и оборудованием, которое помогает
добывать и изучать природные ресурсы. Юные гости почувствуют себя настоящими
археологами, смогут найти окаменелость трилобита или редкий минерал,
исследовать его в «кабинете ученого».
«Восточный маршрут.
Знаменитости на Волхове» предлагает познакомиться с историями жизни Александра
Суворова и Генриха Графтио в музее полководца в Новой Ладоге и знаменитого
инженера, «человека, покорившего реки» — в Волхове, а также заглянуть в
небольшой частный музей «на колокольне» в Николо-Медведском монастыре в Новой
Ладоге.
«Киришский кружевной
маршрут» познакомит ребят с особым символом города Кириши — кружевом.
Посетители узнают, как создаются кружева, что такое «косоножки», «лапы» и
«гадики», в чем неповторимость и ценность киришских кружев. Продолжением
музейной программы станут «Захожские бисиды» в частном музее Захожского
кружева. Участники реконструкции старинного обряда сельских посиделок смогут
сами попробовать сплести кружева.
С подробной программой и
расписанием работы музеев можно познакомится на сайте
https://www.museum12345.ru/festival/parallelnaya-programma/.
Фестиваль «Детские дни» —
самый масштабный партнерский проект музеев, адресованный детям и семьям,
проводится ежегодно с 2005 года. В 2021 году фестиваль объединяет 40 площадок —
музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Общая тема всех фестивальных программ
2021 года «Стороны света».