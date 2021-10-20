Областные музеи ждут ребят на каникулах

С 23 октября по 7 ноября, а также 13-14 и 20-21 ноября детей и взрослых ждут игры, квесты, викторины, мастер-классы, экскурсии, выставки, конкурсы, музейные занятия и прогулки.

«Южный маршрут. Люди и тексты» зовет на берега Оредежа, где жили и творили многие русские писатели и художники. А сегодня здесь работают 4 музея. Музей-усадьба «Рождествено» приглашает принять участие в семейном квесте «Вслед за Трэйни». Трэйни — обожаемая такса семьи Набоковых — проведет гостей по набоковскому парку, помогая разгадывать загадки и делясь своими находками.

Музей-усадьба «Суйда» — имение Абрама Ганнибала — подготовил для участников фестиваля семейную игру «Усадебные истории». «Дом станционного смотрителя» приглашает присоединиться к творческой мастерской «Тайна колокольчика». На мастер-классе ребятам предстоит познакомиться с профессией шорника и попробовать себя в этом ремесле. В музее «Домик няни А.С. Пушкина» в селе Кобрино участники познакомятся с историей «дорожных сумок» XIX столетия.

Музей «Дом царской кормилицы» в Тосно приготовил для ребят игровую программу «Товары со всего света». Посетители увидят предметы, которые в XIX столетии были в диковинку для местных жителей, поучаствуют в викторине, а победители получат «старинные деньги» и «купят» на них товары со всего света.

Музей-усадьба «Приютино» приглашает в путешествие в страну старинных звуков. Проходя по залам усадебного музея, гости услышат звуки прошлого, например, голоса Крылова и Пушкина.

Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге представит несколько музеев Ленинградской области на детской интерактивной выставке «Когда земля была морем. Геологическое путешествие по Ленинградской области».

Выставка знакомит с подземными богатствами Ленинградской области и оборудованием, которое помогает добывать и изучать природные ресурсы. Юные гости почувствуют себя настоящими археологами, смогут найти окаменелость трилобита или редкий минерал, исследовать его в «кабинете ученого».

«Восточный маршрут. Знаменитости на Волхове» предлагает познакомиться с историями жизни Александра Суворова и Генриха Графтио в музее полководца в Новой Ладоге и знаменитого инженера, «человека, покорившего реки» — в Волхове, а также заглянуть в небольшой частный музей «на колокольне» в Николо-Медведском монастыре в Новой Ладоге.

«Киришский кружевной маршрут» познакомит ребят с особым символом города Кириши — кружевом. Посетители узнают, как создаются кружева, что такое «косоножки», «лапы» и «гадики», в чем неповторимость и ценность киришских кружев. Продолжением музейной программы станут «Захожские бисиды» в частном музее Захожского кружева. Участники реконструкции старинного обряда сельских посиделок смогут сами попробовать сплести кружева.

С подробной программой и расписанием работы музеев можно познакомится на сайте https://www.museum12345.ru/festival/parallelnaya-programma/.

Фестиваль «Детские дни» — самый масштабный партнерский проект музеев, адресованный детям и семьям, проводится ежегодно с 2005 года. В 2021 году фестиваль объединяет 40 площадок — музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Общая тема всех фестивальных программ 2021 года «Стороны света».