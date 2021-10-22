Гатчинские лицеисты поедут в «Артек» на финал «Большой перемены»

Конкурс «Большая перемена» проводится в
рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта
«Образование».
Представлять область на всероссийском
конкурсе будут ученица 9 класса Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского
союза А.И. Перегудова Татьяна Нетребина и восьмиклассник лицея Артем
Сергеев.
Областными финалистами конкурсного отбора
в этом году стали ученик школы №14 Выборгского района Олег Муратов, ученица
Кудровского центра образования №1 Диана Ушакова и Данил Петров из школы №4
Тихвинского района, а также девятиклассница Лицея №8 Тихвинского района Дарья
Никитина.
Ребята оправятся 6 ноября в международный
детский центр «Артек», где пройдут финальные испытания.