Гатчинские лицеисты поедут в «Артек» на финал «Большой перемены»

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

Представлять область на всероссийском конкурсе будут ученица 9 класса Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского союза А.И. Перегудова Татьяна Нетребина и восьмиклассник лицея Артем Сергеев.

Областными финалистами конкурсного отбора в этом году стали ученик школы №14 Выборгского района Олег Муратов, ученица Кудровского центра образования №1 Диана Ушакова и Данил Петров из школы №4 Тихвинского района, а также девятиклассница Лицея №8 Тихвинского района Дарья Никитина.

Ребята оправятся 6 ноября в международный детский центр «Артек», где пройдут финальные испытания.