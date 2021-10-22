В Ленобласти уже переписались почти 200 000 жителей

Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября, продлится до 14 ноября. В Ленинградской области к сбору информации о жителях региона уже приступили 3951 переписчиков и контролеров, 46 инструкторов в МФЦ, им помогают более 400 волонтеров.

В центральном офисе МФЦ в Гатчине на улице Карла Маркса принять участие в переписи населения можно, как через инфомат – электронный терминал с доступом на портал Госуслуг, так и лично, обратившись к переписчикам. Они озвучивают вопросы переписи, поясняют их в случае необходимости. Здесь же дежурят волонтеры, готовые прийти на помощь.

Директор Гатчинского филиала МФЦ Дмитрий Виноградов отметил, что посетители МФЦ активно интересуются работой переписчиков, кто-то сразу же принимает участие в переписи.

- Это наш первый подобный опыт, но весь процесс проходит в штатном режиме. Порой скапливается очередь, так как переписчик тратит на каждого жителя около 15-20 минут, но здесь никто никому не мешает, так как в зале достаточно свободного места. Пункт переписи в нашем МФЦ будет работать вплоть до 14 ноября, - добавил он.

Что касается портала Госуслуг, то это главное новшество проходящей Всероссийской переписи населения – возможность самостоятельно заполнить анкету, а также внести в нее коррективы в любой другой день. Это можно сделать с 15 октября по 8 ноября. После заполнения анкеты на почту и на мобильный телефон будет выслан QR-код, один на домохозяйство, а также цифровой код на каждого члена домохозяйства. Их нужно предъявить переписчику, который будет обходить дома и квартиры.

Также каждый гражданин может самостоятельно прийти на переписной участок – в Ленинградской области их открыто 591. Список участков опубликован на сайте Петростата (https://petrostat.gks.ru/folder/139285). Один из них работает в Центре информационных технологий на улице Рощинской.

Заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Виталий Скогорев рассказал, что в преддверии переписи переписчики и контролеры прошли соответствующее обучение, последующее за ним тестирование, получили электронные планшеты, экипировку, средства индивидуальной защиты. У каждого из переписчиков есть план адресов, которые они должны обойти за время переписи – порядка 550 человек на каждого. Контролеры, которые дежурят на переписных участках, также проводят перепись населения. Кроме этого, им предстоит перепроверить 10 % от выполненного объема работы переписчиков, которые закреплены за каждым участком.

- Жители Ленинградской области хорошо откликнулись на призыв принять участие в переписи. Несмотря на пандемию кто-то пускает переписчиков в дом, кто-то разговаривает на пороге, кто-то – через дверь. Этот вопрос для нас не принципиальный. Никаких инцидентов пока не было: ни мошенников под видом переписчиков, ни агрессии со стороны жителей, - отметил Виталий Скогорев.

Тем не менее, жителям стоит быть аккуратными и если возникнут подозрения, стоит проверить у переписчиков удостоверение. Помимо этого у них должен быть с собой планшет, фонарик, портфель с эмблемой Росстата, надет синий шарф, голубой жилет. Стоит также отметить, что для участия в переписи не потребуются документы, все ответы записываются со слов участников. Вопросы заранее определены и прописаны в анкете. Среди них – вопросы о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, национальности, образовании, жилище и другие.

Переписчики готовы к тому, что обход жителей порой может затянуться. Так, в многодетной семье Свиридовых из поселка Тайцы переписчик задержался надолго. Семья воспитывает четверых детей и каждый из них самостоятельно хотел отвечать на вопросы.

На вопрос, как будут учитываться жители, которые так и не смогли или по каким-то причинам не захотели принять участие в переписи населения, Виталий Скогорев ответил, что эти данные переписчики будут брать из административных источников.

- Мы ожидаем, что таких жителей будет 3-5 % от общего количества, - сказал он.

Задача переписи населения не просто посчитать количество жителей, но в первую очередь сделать выводы о дальнейших направлениях развития территории, определении приоритетов. Об этом рассказала начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Лина Никифорова.

- Население – это главная характеристика и показатель, на основе которых строится бюджет, социально-экономическое развитие региона. Понимая, где, кто и в каком количестве проживает, правительство Ленинградской области сможет принимать более точные решения в плане формирования бюджетов муниципальных районов, развития дорожной сети, инфраструктуры, общественного транспорта и все, что связано с улучшением качества жизни граждан, - сказала Лина Никифорова.

Тем не менее, данные о точном количестве ленинградцев все же не лишним будет обновить. На сегодняшний день официальная статистика говорит о 1,9 млн человек, а альтернативные источники называют более высокую цифру.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения станут известны уже в апреле следующего года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

- Это очень быстро и все благодаря цифровизации процесса – порталу Госуслуг и электронным планшетам, которыми пользуются переписчики. Первые цифры уже можно сказать сейчас. На сегодняшний день в переписи приняли участие почти 200 тысяч жителей нашего региона посредством портала Госуслуги, - добавила Лина Никифорова.





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