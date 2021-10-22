В Ленобласти уже переписались почти 200 000 жителей

Всероссийская перепись населения, стартовавшая
15 октября, продлится до 14 ноября. В Ленинградской области к сбору информации
о жителях региона уже приступили 3951 переписчиков и контролеров, 46
инструкторов в МФЦ, им помогают более 400 волонтеров.
В центральном офисе МФЦ в Гатчине на улице
Карла Маркса принять участие в переписи населения можно, как через инфомат –
электронный терминал с доступом на портал Госуслуг, так и лично, обратившись к
переписчикам. Они озвучивают вопросы переписи, поясняют их в случае
необходимости. Здесь же дежурят волонтеры, готовые прийти на помощь.
Директор Гатчинского филиала МФЦ Дмитрий
Виноградов отметил, что посетители МФЦ активно интересуются работой
переписчиков, кто-то сразу же принимает участие в переписи.
- Это наш первый подобный опыт, но весь
процесс проходит в штатном режиме. Порой скапливается очередь, так как
переписчик тратит на каждого жителя около 15-20 минут, но здесь никто никому не
мешает, так как в зале достаточно свободного места. Пункт переписи в нашем МФЦ
будет работать вплоть до 14 ноября, - добавил он.
Что касается портала Госуслуг, то это
главное новшество проходящей Всероссийской переписи населения – возможность
самостоятельно заполнить анкету, а также внести в нее коррективы в любой другой
день. Это можно сделать с 15 октября по 8 ноября. После заполнения анкеты на
почту и на мобильный телефон будет выслан QR-код, один на домохозяйство, а
также цифровой код на каждого члена домохозяйства. Их нужно предъявить
переписчику, который будет обходить дома и квартиры.
Также каждый гражданин может
самостоятельно прийти на переписной участок – в Ленинградской области их открыто
591. Список участков опубликован на сайте Петростата (https://petrostat.gks.ru/folder/139285).
Один из них работает в Центре информационных технологий на улице Рощинской.
Заместитель руководителя Управления
федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростат) Виталий Скогорев рассказал, что в преддверии
переписи переписчики и контролеры прошли соответствующее обучение, последующее
за ним тестирование, получили электронные планшеты, экипировку, средства
индивидуальной защиты. У каждого из переписчиков есть план адресов, которые они
должны обойти за время переписи – порядка 550 человек на каждого. Контролеры,
которые дежурят на переписных участках, также проводят перепись населения.
Кроме этого, им предстоит перепроверить 10 % от выполненного объема работы
переписчиков, которые закреплены за каждым участком.
- Жители Ленинградской области хорошо
откликнулись на призыв принять участие в переписи. Несмотря на пандемию кто-то
пускает переписчиков в дом, кто-то разговаривает на пороге, кто-то – через
дверь. Этот вопрос для нас не принципиальный. Никаких инцидентов пока не было:
ни мошенников под видом переписчиков, ни агрессии со стороны жителей, - отметил
Виталий Скогорев.
Тем не менее, жителям стоит быть
аккуратными и если возникнут подозрения, стоит проверить у переписчиков
удостоверение. Помимо этого у них должен быть с собой планшет, фонарик,
портфель с эмблемой Росстата, надет синий шарф, голубой жилет. Стоит также
отметить, что для участия в переписи не потребуются документы, все ответы
записываются со слов участников. Вопросы заранее определены и прописаны в
анкете. Среди них – вопросы о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения,
национальности, образовании, жилище и другие.
Переписчики готовы к тому, что обход
жителей порой может затянуться. Так, в многодетной семье Свиридовых из поселка
Тайцы переписчик задержался надолго. Семья воспитывает четверых детей и каждый
из них самостоятельно хотел отвечать на вопросы.
На вопрос, как будут учитываться жители,
которые так и не смогли или по каким-то причинам не захотели принять участие в
переписи населения, Виталий Скогорев ответил, что эти данные переписчики будут
брать из административных источников.
- Мы ожидаем, что таких жителей будет 3-5
% от общего количества, - сказал он.
Задача переписи населения не просто
посчитать количество жителей, но в первую очередь сделать выводы о дальнейших
направлениях развития территории, определении приоритетов. Об этом рассказала
начальник департамента социально-экономического развития, макроэкономического
анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области Лина Никифорова.
- Население – это главная характеристика и
показатель, на основе которых строится бюджет, социально-экономическое развитие
региона. Понимая, где, кто и в каком количестве проживает, правительство
Ленинградской области сможет принимать более точные решения в плане
формирования бюджетов муниципальных районов, развития дорожной сети,
инфраструктуры, общественного транспорта и все, что связано с улучшением
качества жизни граждан, - сказала Лина Никифорова.
Тем не менее, данные о точном количестве
ленинградцев все же не лишним будет обновить. На сегодняшний день официальная
статистика говорит о 1,9 млн человек, а альтернативные источники называют более
высокую цифру.
Предварительные итоги Всероссийской
переписи населения станут известны уже в апреле следующего года. Полные итоги
переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
- Это очень быстро и все благодаря
цифровизации процесса – порталу Госуслуг и электронным планшетам, которыми
пользуются переписчики. Первые цифры уже можно сказать сейчас. На сегодняшний
день в переписи приняли участие почти 200 тысяч жителей нашего региона
посредством портала Госуслуги, - добавила Лина Никифорова.
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