За 30 секунд узнайте подробную информацию о ходе вашего исполнительного производства

Сервис функционирует в рамках предоставления ФССП России государственной услуги «Предоставление информации о ходе исполнительного производства». Воспользоваться им могут как физические, так и юридические лица. Цифровой ресурс доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах Российской Федерации по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10003/9/info.

Услуга позволяет сторонам исполнительного производства получать расширенную информацию и подавать различные обращения в рамках исполнительного производства в удалённом режиме.

Ресурс предоставляет сведения о причине возбуждения исполнительного производства, о наложенных ограничениях на имущество, об ограничениях выезда за границу, о подлежащих к выплате суммах, о действиях судебного пристава-исполнителя, а также его контактную информацию.

Услугу можно заказать в разделе «Органы власти» - «ФССП России» - «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица» - «Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)». После заказа услуги автоматически отобразится экран с информацией по исполнительному производству.

Данный сервис является самым скоростным на ЕПГУ: услуга будет готова за 30 секунд. Полученную информацию можно распечатать.

Отметим, что интерактивный ведомственный ресурс высоко востребован у жителей Ленинградской области: в текущем году количество заявлений о предоставлении информации о ходе исполнительного производства, направленных в УФССП России по Ленинградской области посредством использования гражданами и представителями организаций портала Госуслуг, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 80 %.