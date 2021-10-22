За 30 секунд узнайте подробную информацию о ходе вашего исполнительного производства

Сервис функционирует в рамках
предоставления ФССП России государственной услуги «Предоставление информации о
ходе исполнительного производства». Воспользоваться им могут как физические,
так и юридические лица. Цифровой ресурс доступен для всех пользователей,
зарегистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах Российской Федерации
по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10003/9/info.
Услуга позволяет сторонам исполнительного
производства получать расширенную информацию и подавать различные обращения в
рамках исполнительного производства в удалённом режиме.
Ресурс предоставляет сведения о причине
возбуждения исполнительного производства, о наложенных ограничениях на
имущество, об ограничениях выезда за границу, о подлежащих к выплате суммах, о
действиях судебного пристава-исполнителя, а также его контактную информацию.
Услугу можно заказать в разделе «Органы
власти» - «ФССП России» - «Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического
лица» - «Предоставление информации о ходе исполнительного производства (онлайн)».
После заказа услуги автоматически отобразится экран с информацией по
исполнительному производству.
Данный сервис является самым скоростным на
ЕПГУ: услуга будет готова за 30 секунд. Полученную информацию можно
распечатать.
Отметим, что интерактивный ведомственный
ресурс высоко востребован у жителей Ленинградской области: в текущем году
количество заявлений о предоставлении информации о ходе исполнительного
производства, направленных в УФССП России по Ленинградской области посредством
использования гражданами и представителями организаций портала Госуслуг, по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 80 %.