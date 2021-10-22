Журналисты против гриппа

Прививку от гриппа вакциной «Совигрипп» журналисты сделали во взрослой поликлинике на улице Урицкого в Гатчине, предварительно здесь же пройдя осмотр врача.

Сегодня все желающие могут получить вакцину от гриппа, пневмококка и коронавирусной инфекции в любом подразделении Гатчинской КМБ: поликлиниках, отделениях врачей общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства. Вакцинация от гриппа и от COVID-19 проводится с интервалом не менее месяца. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Как рассказали специалисты Гатчинской КМБ, препарат «Совигрипп» был выпущен в 2013 году отечественной компанией «Микроген» и по праву может соперничать с зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно используется для иммунизации населения в лечебно-профилактических организациях. «Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для населения является бесплатной.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств и др.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Грипп и ОРВИ занимают первое место среди всех инфекционных заболеваний. В сезон высокой заболеваемости гриппом особо опасны именно осложнения, вызванные пневмококком. Именно поэтому врачи рекомендуют комплексную вакцинацию против гриппа и пневмококка. Она позволяет свести к минимуму вероятность заболевания, облегчает течение болезни в случае заражения и защищает от серьезных осложнений.

Ирина Хрусталёва

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