Журналисты против гриппа

Прививку
от гриппа вакциной «Совигрипп» журналисты сделали во взрослой поликлинике на
улице Урицкого в Гатчине, предварительно здесь же пройдя осмотр врача.
Сегодня
все желающие могут получить вакцину от гриппа, пневмококка и коронавирусной
инфекции в любом подразделении Гатчинской КМБ: поликлиниках, отделениях врачей
общей практики, врачебных амбулаториях и ФАПах по месту жительства. Вакцинация
от гриппа и от COVID-19 проводится с интервалом не менее месяца. Для вакцинации
необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Как
рассказали специалисты Гатчинской КМБ, препарат «Совигрипп» был выпущен в 2013
году отечественной компанией «Микроген» и по праву может соперничать с
зарубежными аналогами. Эта вакцина получила признание ВОЗ и активно
используется для иммунизации населения в лечебно-профилактических организациях.
«Совигрипп» входит в российский календарь прививок и для населения является
бесплатной.
Эффективность
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов,
которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов,
витаминов, гомеопатических средств и др.
Вакцинация
рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям, начиная с
6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а
также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям,
студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Грипп
и ОРВИ занимают первое место среди всех инфекционных заболеваний. В сезон
высокой заболеваемости гриппом особо опасны именно осложнения, вызванные
пневмококком. Именно поэтому врачи рекомендуют комплексную вакцинацию против
гриппа и пневмококка. Она позволяет свести к минимуму вероятность заболевания,
облегчает течение болезни в случае заражения и защищает от серьезных
осложнений.
Ирина
Хрусталёва
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