Последняя неделя октября начнется с отключений электроэнергии в Гатчине и районе

Последняя неделя октября начнется с отключений электроэнергии в Гатчине и районе

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     24 Oct 2021

25.10.21 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

п. Вырица

ул. Румянцева д. 50-68

с 13.00 до 16.00

пер. Пильный д. 63-79;

ул. Полтавская  д. 1-18;

пр.  Майский д. 1-17

 

26.10.21 с 09.00 до 12.00

пер. Малый д. 1-18

с 13.00 до 16.00

ул. Ушаковская д. 1-21;

 ш. Сиверское д. 216

 

27.10.21с 09.00 до 16.00

ул. Красная д. 29, 31, 33-33В;

пер. Паркетный д. 11-15

 

с 09.00 до 12.00

пр. Пильный д. 20-64В;

пр. Володарского д. 17-42;

пр. Кирова д. 42А;

пр. Майский д. 29-44;

пер. Восточный д. 1-4

 

с 13.00 до 16.00

пер. Ольгопольский д. 1-28;

пер. Проскуровский д. 1-9;

 ул. Литинская д. 1-12;

пер. Винницкий д. 1-26

 

28.10.21с 09.00 до 17.00

пер. Мельничный д. 1-81;

пр. Лейтенанта Шмидта д. 4-37;

 коттеджный поселок «Княжеская Долина»;

ул. Мельничный ручей д. 2-41;

ул. Ягодная д. 1-14;

пр-д. Родниковый д. 3-7;

ул. Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9;

ул. Черняховского д. 8Б-27;

пр. Лейтенанта Шмидта д. 44-57;

ул. Прибрежная д. 1-23;

ул. Дворцовая д. 1-20;

ул. Марины Расковой д. 1-37;

ул. Строителей д. 1-4;

пер. Прибрежный д. 6А, 4;

пр. Пильный д. 20-64В;

 

пр. Володарского д. 17-42;

пр. Кирова д. 42А;

пр. Майский д. 29-44;

пер. Восточный д. 1-4;

пер. Пильный д. 63-79;

ул. Полтавская д. 1-18;

пр. Майский д. 1-17

 

29.10.21 с 09.00 до15.00

ул. Ленина д. 9-22В, 26;

ул. Утинская д. 19-34;

ул. Гражданская д. 1-13;

пер. Введенский д. 1-11;

пер. Введенская д. 1-18;

ул. Рубинштейна д. 1-38;

ул. Траншейная д. 2-8;

ул. Красных Партизан д. 1-24;

ул. Надеждинская д. 38Ж-38Л;

ул. Ленина д. 1-22;

ул. Надеждинская д. 29-49;

ш. Сиверское д. 146-160;

ул. Введенская д. 19;

пр. Ленина д. 55; КНС

 

Гатчина

26.10.21 с 09.00 до 12.00

ул. 7-й Армии д. 9, 9А;

ул. Киргетова д. 25, 23, 23А;

ул. Карла Маркса д. 62, 64, 66, 66А, 73, 75;

ул. Гагарина д. 18

 

с 09.00 до 17.00

ул. Рощинская д. 1, 2А, 2Б

 

27.10.21- 28.10.21 с 09.00 до 17.00

ул. Ясная д. 1-3;

ул. Новосёлов д. 7А, 8А, 8Б, 10А;

ул. Северная д. 2, 6; пожарная часть

 

27.10.21с 09.00 до 13.00

ул. Изотова д. 12

 

Коммунарское ГП

г. Коммунар

26.10.21 с 09.00 до 18.00

пер. Рабочий д. 1, 2, 4;

пер. Речной д. 1;

ул. Новая д. 1-15, 19, 19А;

ул. Куралева д. 1-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 32; ул. Антропшинская д. 328, 328А, 330, 298;

ул. Дачная д. 90, 89, 88, 87;

ул. Железнодорожная д. 17, 19, 21, 23;

пер. Красный д. 1

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