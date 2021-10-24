Последняя неделя октября начнется с отключений электроэнергии в Гатчине и районе

25.10.21 с 09.00 до 12.00
Вырицкое ГП
п. Вырица
ул.
Румянцева д. 50-68
с
13.00 до 16.00
пер.
Пильный д. 63-79;
ул.
Полтавская д. 1-18;
пр.
Майский д. 1-17
26.10.21 с 09.00 до 12.00
пер.
Малый д. 1-18
с 13.00 до 16.00
ул.
Ушаковская д. 1-21;
ш. Сиверское д. 216
27.10.21с 09.00 до 16.00
ул.
Красная д. 29, 31, 33-33В;
пер.
Паркетный д. 11-15
с 09.00 до 12.00
пр.
Пильный д. 20-64В;
пр.
Володарского д. 17-42;
пр.
Кирова д. 42А;
пр.
Майский д. 29-44;
пер.
Восточный д. 1-4
с 13.00 до 16.00
пер.
Ольгопольский д. 1-28;
пер.
Проскуровский д. 1-9;
ул. Литинская д. 1-12;
пер.
Винницкий д. 1-26
28.10.21с 09.00 до 17.00
пер.
Мельничный д. 1-81;
пр.
Лейтенанта Шмидта д. 4-37;
коттеджный поселок «Княжеская Долина»;
ул.
Мельничный ручей д. 2-41;
ул.
Ягодная д. 1-14;
пр-д.
Родниковый д. 3-7;
ул.
Речная д. 33-37, 6А-8А, 5-9;
ул.
Черняховского д. 8Б-27;
пр.
Лейтенанта Шмидта д. 44-57;
ул.
Прибрежная д. 1-23;
ул.
Дворцовая д. 1-20;
ул.
Марины Расковой д. 1-37;
ул.
Строителей д. 1-4;
пер.
Прибрежный д. 6А, 4;
пр.
Пильный д. 20-64В;
пр.
Володарского д. 17-42;
пр.
Кирова д. 42А;
пр.
Майский д. 29-44;
пер.
Восточный д. 1-4;
пер.
Пильный д. 63-79;
ул.
Полтавская д. 1-18;
пр.
Майский д. 1-17
29.10.21 с 09.00 до15.00
ул.
Ленина д. 9-22В, 26;
ул.
Утинская д. 19-34;
ул.
Гражданская д. 1-13;
пер.
Введенский д. 1-11;
пер.
Введенская д. 1-18;
ул.
Рубинштейна д. 1-38;
ул.
Траншейная д. 2-8;
ул.
Красных Партизан д. 1-24;
ул.
Надеждинская д. 38Ж-38Л;
ул.
Ленина д. 1-22;
ул.
Надеждинская д. 29-49;
ш.
Сиверское д. 146-160;
ул.
Введенская д. 19;
пр.
Ленина д. 55; КНС
Гатчина
26.10.21 с 09.00 до 12.00
ул.
7-й Армии д. 9, 9А;
ул.
Киргетова д. 25, 23, 23А;
ул.
Карла Маркса д. 62, 64, 66, 66А, 73, 75;
ул.
Гагарина д. 18
с 09.00 до 17.00
ул.
Рощинская д. 1, 2А, 2Б
27.10.21- 28.10.21 с 09.00 до 17.00
ул.
Ясная д. 1-3;
ул.
Новосёлов д. 7А, 8А, 8Б, 10А;
ул.
Северная д. 2, 6; пожарная часть
27.10.21с 09.00 до 13.00
ул.
Изотова д. 12
Коммунарское ГП
г. Коммунар
26.10.21 с 09.00 до 18.00
пер.
Рабочий д. 1, 2, 4;
пер.
Речной д. 1;
ул.
Новая д. 1-15, 19, 19А;
ул.
Куралева д. 1-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30А,
32; ул. Антропшинская д. 328, 328А, 330, 298;
ул.
Дачная д. 90, 89, 88, 87;
ул.
Железнодорожная д. 17, 19, 21, 23;
пер.
Красный д. 1