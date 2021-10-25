Теннисистка из Гатчины вошла в ТОП-24 сильнейших спортсменов России

Теннисистка из Гатчины вошла в ТОП-24 сильнейших спортсменов России

Гатчинская спортсменка Екатерина Волненко выиграла бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Турнир сильнейших спортсменов России» среди юниорок до 19 лет.

Рубрики : Спорт     25 Oct 2021

Екатерина ― воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» из поселка Сиверский.

Соревнования сильнейших спортсменов России по настольному теннису «Топ-24» прошли в Чебоксарах с 21 по 24 октября. За победу в турнире боролись 48 юношей и девушек из 11 регионов России.

Среди воспитанников школы «НИКА» - один мастер спорта международного класса, более десятка мастеров спорта, более трёх десятков кандидатов в мастера спорта, призёры Первенств и Спартакиад Ленинградской области, Северо-запада России, призёры Чемпионатов России, Первенств Европы и Мира. Более десятка воспитанников включалось в сборные команды России.

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