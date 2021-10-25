Теннисистка из Гатчины вошла в ТОП-24 сильнейших спортсменов России

Екатерина ― воспитанница
Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА» из поселка Сиверский.
Соревнования сильнейших
спортсменов России по настольному теннису «Топ-24» прошли в Чебоксарах с 21 по
24 октября. За победу в турнире боролись 48 юношей и девушек из 11 регионов
России.
Среди воспитанников школы
«НИКА» - один мастер спорта международного класса, более десятка мастеров
спорта, более трёх десятков кандидатов в мастера спорта, призёры Первенств и
Спартакиад Ленинградской области, Северо-запада России, призёры Чемпионатов
России, Первенств Европы и Мира. Более десятка воспитанников включалось в
сборные команды России.