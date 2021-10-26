В Виллози пройдет молодежный военно-патриотический слет, посвященный 80-й годовщине подвига Зиновия Колобанова

28
и 29 октября в 11:00 в пос. Виллози, Гатчинское шоссе д. 52. к.2, команды
молодежного слета пройдут по маршруту соревновательных этапов. Никто не
останется в стороне: вас ждет марш-бросок на БТРе, выстрел из пушки ЗИС-3, а
также выставочная экспозиция военной техники, артиллерии и вооружения.
400
юношей и девушек облачатся в
единый камуфляж, чтобы стать участниками уникального военно-спортивного
соревнования, аналога которому по своему масштабу и составу в России нет.
Десятки единиц современной военной техники, советские и немецкие танки,
бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы создают захватывающую атмосферу
военно-полевого лагеря.
Для молодежи слет – это не традиционная «Зарница» в
школе, это – интерактивное погружение в армейскую жизнь, разрушающее
стереотипы, это проверка себя и своих сил, это укрепление командного духа и
воплощение желания оказаться лучшими в городе.
В
течение нескольких часов команды проходят 10 учебных этапов, на каждой из
которых им необходимо показать свои навыки и приобрести новые умения. Им предстоит
поразить условного противника учебной гранатой, осуществить транспортировку условно
пораженного бойца через «зараженный участок местности», а на «Артиллерийском
рубеже» под руководством инструктора произвести выстрел из оригинальной
дивизионной пушки ЗИС-3. Конечно же, соревнования не обойдутся без
мастер-класса по разборке, сборке и снаряжению автомата Калашникова и
пневматического тира. А завершит соревновательный день самый любимый этап среди
участников — марш-бросок на бронетранспортере БТР-80.
10
команд-победителей отборочного этапа, показавших лучшие результаты на учебных
этапах военно-спортивного слета, станут участниками настоящего танкового
биатлона с прохождением военно-исторического рубежа.