В Виллози пройдет молодежный военно-патриотический слет, посвященный 80-й годовщине подвига Зиновия Колобанова

28 и 29 октября в 11:00 в пос. Виллози, Гатчинское шоссе д. 52. к.2, команды молодежного слета пройдут по маршруту соревновательных этапов. Никто не останется в стороне: вас ждет марш-бросок на БТРе, выстрел из пушки ЗИС-3, а также выставочная экспозиция военной техники, артиллерии и вооружения.

400 юношей и девушек облачатся в единый камуфляж, чтобы стать участниками уникального военно-спортивного соревнования, аналога которому по своему масштабу и составу в России нет. Десятки единиц современной военной техники, советские и немецкие танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы создают захватывающую атмосферу военно-полевого лагеря.

Для молодежи слет – это не традиционная «Зарница» в школе, это – интерактивное погружение в армейскую жизнь, разрушающее стереотипы, это проверка себя и своих сил, это укрепление командного духа и воплощение желания оказаться лучшими в городе.

В течение нескольких часов команды проходят 10 учебных этапов, на каждой из которых им необходимо показать свои навыки и приобрести новые умения. Им предстоит поразить условного противника учебной гранатой, осуществить транспортировку условно пораженного бойца через «зараженный участок местности», а на «Артиллерийском рубеже» под руководством инструктора произвести выстрел из оригинальной дивизионной пушки ЗИС-3. Конечно же, соревнования не обойдутся без мастер-класса по разборке, сборке и снаряжению автомата Калашникова и пневматического тира. А завершит соревновательный день самый любимый этап среди участников — марш-бросок на бронетранспортере БТР-80.

10 команд-победителей отборочного этапа, показавших лучшие результаты на учебных этапах военно-спортивного слета, станут участниками настоящего танкового биатлона с прохождением военно-исторического рубежа.