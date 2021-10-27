МЫВМЕСТЕ: область объединяется против пандемии

«Уже больше года самые неравнодушные люди региона объединяются, чтобы помогать тем, кому необходима помощь в это сложное время. Они доставляют продукты, лекарства, помогают в медицинских учреждениях и никогда не опускают руки. Потому что только мы сами можем помочь нашему соседу, своей школьной учительнице, однокласснику, одинокому пожилому человеку. Важно помнить, что каждый из нас и есть то общество, в котором мы живём и которое формируем», ─ прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В настоящее время в штабе акции #МЫВМЕСТЕ в Ленинградской области на базе регионального Ресурсного добровольческого центра участвуют более тысячи человек. Волонтеры помогают в отработке адресных обращений, волонтеры-медики помогают в медицинских организациях, информируют население о важности вакцинации.

Напоминаем, что Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области создан в 2020 году в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Центр объединяет все муниципальные добровольческие организации региона. Курирует работу центра комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Чтобы стать частью команды региональных волонтёров необходимо подать заявку на сайте добро.ру: https://dobro.ru/event/10015902.