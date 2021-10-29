Область расширяет поддержку для самозанятых

Новые условия делают
займы, оформляемые в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области,
более доступными. Так, с 27 октября увеличена максимальная сумма заемных
средств. Теперь самозанятый, зарегистрированный от 3 до 6 месяцев, может
получить до 500 тысяч рублей, ранее эта сумма была ограничена до 200 тысяч. Также
увеличена максимальная величина займа без залога – она составляет до 350 тысяч
рублей, ранее – до 200 тысяч. Кроме того, появилась возможность получить
микрозайм без поручительства. Вместо поручительства при величине микрозайма до
350 тысяч самозанятый может предоставить залог.
По-прежнему, основными
условиями для получения льготных микрозаймов остаются отсутствие просроченных
платежей по действующим или кредитным обязательствам на протяжении 18 месяцев
до даты подачи заявки, а также подтверждение профессиональных компетенций при
условии деятельности менее 6 месяцев. Подробная информация о финансовых мерах
поддержки размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства.
Специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 2020
года, сегодня в регионе уже 40 767 человек зарегистрированы в качестве
самозанятых. Помимо финансовой поддержки самозанятым в Ленинградской области
доступны консультации специалистов Фонда поддержки предпринимательства,
профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах,
семинарах, конкурсах и форумах Фонда. С начала 2020 года самозанятым уже оказано свыше 2500 услуг, а с начала 2021
года микрофинансовой поддержкой воспользовались 20 самозанятых на сумму свыше 4
млн рублей.
Напомним, поддержка
самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».