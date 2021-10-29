Область расширяет поддержку для самозанятых

Новые условия делают займы, оформляемые в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области, более доступными. Так, с 27 октября увеличена максимальная сумма заемных средств. Теперь самозанятый, зарегистрированный от 3 до 6 месяцев, может получить до 500 тысяч рублей, ранее эта сумма была ограничена до 200 тысяч. Также увеличена максимальная величина займа без залога – она составляет до 350 тысяч рублей, ранее – до 200 тысяч. Кроме того, появилась возможность получить микрозайм без поручительства. Вместо поручительства при величине микрозайма до 350 тысяч самозанятый может предоставить залог.

По-прежнему, основными условиями для получения льготных микрозаймов остаются отсутствие просроченных платежей по действующим или кредитным обязательствам на протяжении 18 месяцев до даты подачи заявки, а также подтверждение профессиональных компетенций при условии деятельности менее 6 месяцев. Подробная информация о финансовых мерах поддержки размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен в Ленинградской области с 2020 года, сегодня в регионе уже 40 767 человек зарегистрированы в качестве самозанятых. Помимо финансовой поддержки самозанятым в Ленинградской области доступны консультации специалистов Фонда поддержки предпринимательства, профильных экспертов, специальные обучающие программы, участие в тренингах, семинарах, конкурсах и форумах Фонда. С начала 2020 года самозанятым уже оказано свыше 2500 услуг, а с начала 2021 года микрофинансовой поддержкой воспользовались 20 самозанятых на сумму свыше 4 млн рублей.

Напомним, поддержка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».