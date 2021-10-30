30 октября 1943 года карательный отряд фашистов выгнал из домов деревни Большое Заречье 66 жителей. Это были, в основном, женщины, старики, дети. Дома подожгли, а людей погнали в соседнюю деревню Глумицы. По дороге 14 человек расстреляли, а остальных сожгли в доме на окраине деревни. Самому младшему было три месяца... После войны деревню не восстанавливали, на ее месте в 1971 году был открыт мемориал «Большое Заречье».

В этом году участниками традиционной акции «На страже памяти священной» стали делегации всех районов Ленинградской области, активисты советов ветеранов, школьники, официальные лица. Гатчинский район представляли председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Николаевна Голубева, ученик 10 класса Гатчинской школы №7 Михаил Бушуев и председатель Управляющего совета Гатчинской школы №7 Бушуева Ирина Анатольевна.

В рамках акции состоялась церемония награждения отличившихся в проектах патриотической направленности. Благодарственные письма и памятные знаки «За идеалы гуманизма» были вручены людям и организациям, которые своей активной деятельностью помогают хранить память о Великой Отечественной войне.

Среди награжденных – 10-классник Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев. Он является экскурсоводом школьного историко-краеведческого музея «Наследие», главой ученического совета школы 2019-2021 годов. Михаил стал победителем Всероссийского проекта «Школьный музей» детско-юношеской организации «Российское движение школьников», победителем регионального конкурса юных экскурсоводов, победителем конкурса Общественной палаты Гатчинского района «Мой школьный музей – 2021», призером областного смотра-конкурса школьных музеев.

Также за активное участие в развитии молодежной политики на территории города Гатчины по направлению «Патриотическое воспитание», проявленную инициативу и достигнутые результаты, неравнодушие и отзывчивость Михаил награжден благодарностью Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района.

После акции в Большом Заречеье ее участники переместились в деревню Глумицы, к часовне иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», которая была построена шесть лет назад на месте сгоревшего дома с людьми.

Фото участников акции