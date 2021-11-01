Новые возможности портала Госуслуг

Новые возможности портала Госуслуг

Жители Ленинградской области могут получить 48 новых социально значимых услуг на едином портале Госуслуги. Самые востребованные среди них — выдача градостроительного плана земельного участка, предоставление разрешений на осуществление земляных работ, присвоение объекту адреса, предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг и другие. До конца года на федеральный портал будет выведено еще 28 услуг.

Рубрики : Общество     01 Nov 2021

Получить желаемую услугу на портале можно в несколько кликов. Сейчас пользователям Госуслуг не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную: функционал системы делает это автоматически, используя имеющуюся в личном кабинете информацию.

Напомним, для получения услуг в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах обслуживания, а также через сайты и приложения банков.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате, без необходимости лично посещать госучреждения и МФЦ.

 

 

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