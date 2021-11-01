Новые возможности портала Госуслуг

Получить
желаемую услугу на портале можно в несколько кликов. Сейчас пользователям
Госуслуг не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную: функционал
системы делает это автоматически, используя имеющуюся в личном кабинете
информацию.
Напомним, для
получения услуг в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru
необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и
аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах обслуживания, а также
через сайты и приложения банков.
Задача по
предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в
федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика»,
разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
К 2023 году 95%
социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в
цифровом формате, без необходимости лично посещать госучреждения и МФЦ.