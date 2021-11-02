«Ночь искусств» — виртуально и реально

Жители и гости Ивангорода
получат возможность посетить Ивангородский художественный музей с интерактивной
экскурсией «Иван Яковлевич Билибин. Жизнь и судьба». 3 ноября в 16.00 и в 17.00
гостей ждет рассказ о выдающемся русском художнике и иллюстраторе. Посетители
увидят первые книги сказок, прославившие Билибина в начале ХХ века, театральные
эскизы, акварели, а также личные вещи художника и его жены, Александры
Васильевны Щекатихиной-Потоцкой. Экспозиция расположена в старинном купеческом
доме на холме, откуда открывается замечательный вид на Ивангородскую крепость.
Для участия нужно
записаться по тел. 8 (81 375) 51-792 или по эл. почте: ivmuseum@lenoblmus.ru.
Напоминаем, что Ивангород находится в пограничной зоне, для въезда в город
необходим пропуск. Как его оформить – читайте на официальном сайте
Ивангородского музея.
Онлайн программы
приготовили Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный
музей и Государственный дом-музей Римского-Корсакова: 4 ноября в группах музеев
Вконтакте (https://vk.com/tikhvinmuseum и https://vk.com/house_museum_rk)
представят онлайн рассказы-экскурсии, посвященные предметам из фондов, которых
нет в основной экспозиции.
Сосновоборский
художественный музей современного искусства приготовил программу «Читаем в музее»,
которая состоится 4 ноября в 16.00. Сотрудники музея прочитают стихотворение
Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная». Желающие смогут присоединиться к
литературному марафону: записать свои любимые произведения на камеру и выложить
в социальные сети.
4 ноября в 20.00 в
аккаунте музея истории города Шлиссельбурга во Вконтакте расскажут об искусстве
собирать и хранить исторические материалы на примере музейной коллекции
«Воспоминания узников шлиссельбургской крепости 1907-1917 года».
Выставочный зал «Смольный»
в Петербурге приглашает всех присоединиться к онлайн-экскурсии по выставке
«Когда земля была морем. Геологическое путешествие по Ленинградской области».
Древние окаменелости, коллекции минералов, костюмы шахтеров, художественные
произведения, представленные на выставке, познакомят всех с теми легендарными
временами в истории края, когда «земля была морем».
Напоминаем, что с 30
октября при посещении музеев Ленинградской области требуется предъявить qr-код
подтверждения полного курса вакцинации.