«Ночь искусств» — виртуально и реально

Жители и гости Ивангорода получат возможность посетить Ивангородский художественный музей с интерактивной экскурсией «Иван Яковлевич Билибин. Жизнь и судьба». 3 ноября в 16.00 и в 17.00 гостей ждет рассказ о выдающемся русском художнике и иллюстраторе. Посетители увидят первые книги сказок, прославившие Билибина в начале ХХ века, театральные эскизы, акварели, а также личные вещи художника и его жены, Александры Васильевны Щекатихиной-Потоцкой. Экспозиция расположена в старинном купеческом доме на холме, откуда открывается замечательный вид на Ивангородскую крепость.

Для участия нужно записаться по тел. 8 (81 375) 51-792 или по эл. почте: ivmuseum@lenoblmus.ru. Напоминаем, что Ивангород находится в пограничной зоне, для въезда в город необходим пропуск. Как его оформить – читайте на официальном сайте Ивангородского музея.

Онлайн программы приготовили Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей и Государственный дом-музей Римского-Корсакова: 4 ноября в группах музеев Вконтакте (https://vk.com/tikhvinmuseum и https://vk.com/house_museum_rk) представят онлайн рассказы-экскурсии, посвященные предметам из фондов, которых нет в основной экспозиции.

Сосновоборский художественный музей современного искусства приготовил программу «Читаем в музее», которая состоится 4 ноября в 16.00. Сотрудники музея прочитают стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная». Желающие смогут присоединиться к литературному марафону: записать свои любимые произведения на камеру и выложить в социальные сети.

4 ноября в 20.00 в аккаунте музея истории города Шлиссельбурга во Вконтакте расскажут об искусстве собирать и хранить исторические материалы на примере музейной коллекции «Воспоминания узников шлиссельбургской крепости 1907-1917 года».

Выставочный зал «Смольный» в Петербурге приглашает всех присоединиться к онлайн-экскурсии по выставке «Когда земля была морем. Геологическое путешествие по Ленинградской области». Древние окаменелости, коллекции минералов, костюмы шахтеров, художественные произведения, представленные на выставке, познакомят всех с теми легендарными временами в истории края, когда «земля была морем».

Напоминаем, что с 30 октября при посещении музеев Ленинградской области требуется предъявить qr-код подтверждения полного курса вакцинации.